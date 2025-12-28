Juan Diego amplía su ventaja frente a Aldana con 888 votos por la alcaldía de DC

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato del Partido Nacional por la alcaldía de Distrito Central, Juan Diego Zelaya, continua liderando los resultados de las elecciones generales, ampliando su margen de votos a favor 888 frente al actual edil Jorge Aldana.
Este domingo -28 de diciembre- el portal de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) se actualizó con el avance del escrutinio especial, reflejando que Zelaya pasó de 158,723 votos a 164,465.
Por su parte, Aldana, quien busca la reelección con Libertad y Refundación (Libre), pasó de tener 158,110 marcas a 163,577.
En términos porcentuales, apenas hay un margen de diferencia del 0.21% entre el alcalde del oficialismo y el ex vicealcalde que aspira presidir la municipalidad capitalina.
"Yo sé que hemos tenido una elección reñida. Yo siempre he dicho: dato mata relato", expresó Zelaya con respecto al avance del conteo de actas con incosistencias.
Asimismo, pidió serenidad, madurez democrática y paz mientras se espera que concluya el escrutinio, recordando que el CNE deberá emitir la declaratoria a más tardar el 30 de diciembre.
Los nacionalistas aspiran volver a tomar control de la capital, municipio que por 24 años se pintó de azul hasta que Jorge Aldana rompió ese patrón al triunfar en los comicios de 2021.
Mientras Zelaya confía en el avance del conteo de marcas y en la labor realizada por las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR), Aldana se ha mostrado escéptico, dudando sobre cómo se está llevando el proceso electoral y ha reprochado que al órgano electoral le ha tomado casi 30 días para concluir el escrutinio, pues apenas el pasado 24 de diciembre emitió la declaratoria a nivel presidencial.
Además, alegó a través de su cuenta de Facebook que "es inaceptable que, de manera sospechosa, se niegue el conteo de las 430 actas del Distrito Central que presentan inconsistencias".
"No es posible que sigan jugando con la voluntad de las y los capitalinos. No vamos a permitir que nos roben. Ganamos la elección, y ahora les corresponde cumplir la función para la que fueron nombrados. No ensucien más este proceso electoral", sentenció el alcalde.
La corporación municipal de Distrito Central no es la única del departamento de Francisco Morazán que está en disputa por cerradas brechas de votos. Entre ellas, también figura la alcaldía de Tatumbla, Talanga, San Miguelito y Guaimaca.