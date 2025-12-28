Juan Diego amplía su ventaja frente a Aldana con 888 votos por la alcaldía de DC

Tegucigalpa, Honduras.- ​​​​​​ El candidato del Partido Nacional por la alcaldía de Distrito Central, Juan Diego Zelaya, continua liderando los resultados de las elecciones generales, ampliando su margen de votos a favor 888 frente al actual edil Jorge Aldana. Este domingo -28 de diciembre- el portal de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) se actualizó con el avance del escrutinio especial, reflejando que Zelaya pasó de 158,723 votos a 164,465.

Por su parte, Aldana, quien busca la reelección con Libertad y Refundación (Libre), pasó de tener 158,110 marcas a 163,577. En términos porcentuales, apenas hay un margen de diferencia del 0.21% entre el alcalde del oficialismo y el ex vicealcalde que aspira presidir la municipalidad capitalina. "Yo sé que hemos tenido una elección reñida. Yo siempre he dicho: dato mata relato", expresó Zelaya con respecto al avance del conteo de actas con incosistencias. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Asimismo, pidió serenidad, madurez democrática y paz mientras se espera que concluya el escrutinio, recordando que el CNE deberá emitir la declaratoria a más tardar el 30 de diciembre. Los nacionalistas aspiran volver a tomar control de la capital, municipio que por 24 años se pintó de azul hasta que Jorge Aldana rompió ese patrón al triunfar en los comicios de 2021.