Jorge Aldana: “Si se cuentan todos los votos, ganamos”, mientras pierde en conteo

Tegucigalpa, Honduras.- El conteo de votos en la capital hondureña mantiene en suspenso la definición de la Alcaldía del Distrito Central, una de las contiendas más reñidas de este proceso electoral. A más de tres semanas de celebrados los comicios, el candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, mantiene una ventaja de 888 votos sobre el actual alcalde y aspirante a la reelección por Libertad y Refundación (Libre), Jorge Aldana, según datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE). La estrecha diferencia ha intensificado las tensiones entre ambos candidatos, en un contexto en el que aún no se declara un resultado definitivo.

Mientras Zelaya insiste en permitir que el órgano electoral concluya su trabajo sin presiones, Aldana sostiene que el resultado aún no refleja la voluntad real del electorado capitalino y exige un escrutinio especial de actas con inconsistencias. Desde su cuenta oficial en Facebook, el alcalde capitalino afirmó que el resultado cambiaría si se realiza el conteo completo. "Si se cuentan todos los votos, ganamos", escribió Aldana, al tiempo que cuestionó la negativa del CNE a revisar 430 actas del Distrito Central que, según dijo, presentan irregularidades. Para el edil, la demora es injustificable. "Han pasado 28 días desde que la ciudadanía salió a votar y aún no se ha iniciado el conteo de la capital, poniendo a Honduras como el hazmerreír ante el mundo", señaló.

Aldana dirigió un llamado directo a los consejeros electorales Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa, a quienes exigió que el conteo se realice de inmediato. “Es inaceptable que sigan jugando con la voluntad de las y los capitalinos. No vamos a permitir que nos roben”, expresó, en un mensaje en el que reiteró que su equipo se mantendrá vigilante hasta que se respete el voto ciudadano.

En paralelo, Juan Diego Zelaya adoptó un tono distinto. El nacionalista subrayó la necesidad de completar los resultados electorales no solo en el nivel municipal, sino también en el legislativo, y demostró que la reciente declaratoria presidencial emitida por el candidato del CNE contribuyó a devolver la calma al país, aunque reconoció que el proceso aún no ha concluido. “Necesitamos tener una declaratoria completa, no solo a nivel presidencial”, afirmó. Zelaya destacó además el respaldo de la comunidad internacional al proceso electoral, al que calificó como un espaldarazo a la democracia hondureña.