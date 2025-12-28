Jorge Aldana: “Si se cuentan todos los votos, ganamos”, mientras pierde en conteo

Tegucigalpa, Honduras.- El conteo de votos en la capital hondureña mantiene en suspenso la definición de la Alcaldía del Distrito Central, una de las contiendas más reñidas de este proceso electoral.
A más de tres semanas de celebrados los comicios, el candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, mantiene una ventaja de 888 votos sobre el actual alcalde y aspirante a la reelección por Libertad y Refundación (Libre), Jorge Aldana, según datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La estrecha diferencia ha intensificado las tensiones entre ambos candidatos, en un contexto en el que aún no se declara un resultado definitivo.
Mientras Zelaya insiste en permitir que el órgano electoral concluya su trabajo sin presiones, Aldana sostiene que el resultado aún no refleja la voluntad real del electorado capitalino y exige un escrutinio especial de actas con inconsistencias.
Desde su cuenta oficial en Facebook, el alcalde capitalino afirmó que el resultado cambiaría si se realiza el conteo completo.
“Si se cuentan todos los votos, ganamos”, escribió Aldana, al tiempo que cuestionó la negativa del CNE a revisar 430 actas del Distrito Central que, según dijo, presentan irregularidades. Para el edil, la demora es injustificable.
“Han pasado 28 días desde que la ciudadanía salió a votar y aún no se ha iniciado el conteo de la capital, poniendo a Honduras como el hazmerreír ante el mundo”, señaló.
Aldana dirigió un llamado directo a los consejeros electorales Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa, a quienes exigió que el conteo se realice de inmediato.
“Es inaceptable que sigan jugando con la voluntad de las y los capitalinos. No vamos a permitir que nos roben”, expresó, en un mensaje en el que reiteró que su equipo se mantendrá vigilante hasta que se respete el voto ciudadano.
En paralelo, Juan Diego Zelaya adoptó un tono distinto. El nacionalista subrayó la necesidad de completar los resultados electorales no solo en el nivel municipal, sino también en el legislativo, y demostró que la reciente declaratoria presidencial emitida por el candidato del CNE contribuyó a devolver la calma al país, aunque reconoció que el proceso aún no ha concluido.
“Necesitamos tener una declaratoria completa, no solo a nivel presidencial”, afirmó.
Zelaya destacó además el respaldo de la comunidad internacional al proceso electoral, al que calificó como un espaldarazo a la democracia hondureña.
Sin embargo, insistió en que ese reconocimiento debe extenderse a todos los cargos de elección popular.
"Son 298 corporaciones municipales y 128 diputados. La democracia se completa cuando se declaran todos los niveles", puntualizó.
El aspirante a la alcaldía explicó que los escrutadores del Partido Nacional se presentaron desde tempranas horas en las instalaciones del CNE, pero no lograron avanzar en el conteo debido a diversas dificultades operativas.
Ante este escenario, hizo un llamado a respaldar a los consejeros electorales y permitir que realicen su labor “en paz y con serenidad, por el bien de Honduras”.
Al referirse específicamente al Distrito Central, Zelaya reconoció que se trata de una contienda cerrada y recordó que aún faltan por contabilizar 492 actas.
No obstante, reiteró su confianza en el organismo electoral. “Así como el CNE hizo su trabajo en el tema presidencial, debe hacerlo en todos los niveles electivos, sin presiones ni violencia”, expresó.
El nacionalista también aludió a los hechos de violencia registrados desde el 30 de noviembre, los cuales —según dijo— retrasaron el proceso de escrutinio.
Entre ellos se mencionaron militares heridos por morteros, pastores desalojados de las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y ataques con bombas molotov contra autobuses.
“Ya hubiéramos terminado este proceso, pero se registraron estos actos de violencia”, afirmó.
Zelaya agregó que, a su criterio, estos incidentes se sumaron a la postura de Libre, partido que —según sostuvo— se ha opuesto a que se emitieron las declaratorias finales.
Incluso afirmó que sigue vigente la propuesta atribuida al expresidente Manuel Zelaya de no avanzar en las declaratorias.
“Debemos mantenernos firmes por la libertad y por la declaratoria completa”, señaló.
Pese a las diferencias, el candidato insistió en la necesidad de preservar la estabilidad democrática.
“Hay que dejar que el CNE haga su trabajo, como ya lo hizo a nivel presidencial”, afirmó, al subrayar que el reconocimiento de los resultados es clave para garantizar una transición ordenada y el funcionamiento pleno del sistema político.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste en torno a los resultados de alcaldes y diputados en todo el país.
En el caso del Distrito Central, la expectativa se concentra en la revisión de las actas pendientes y en la capacidad del CNE para conducir el cierre del proceso con transparencia, legalidad y credibilidad.