¿Quién lidera tras el escrutinio especial en la Alcaldía del Distrito Central?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó el sábado 27 de diciembre, en sesión de pleno, reanudar el escrutinio especial con el objetivo de cumplir el plazo legal para emitir la declaratoria oficial de resultados el próximo 30 de diciembre.
Una de las votaciones más reñidas se registra en la alcaldía del Distrito Central. Según los primeros resultados divulgados en el portal del CNE, el candidato y alcalde Jorge Aldana, del partido Libertad y Refundación (Libre), lideraba la contienda.
No obstante, con el avance del escrutinio especial, Juan Diego Zelaya, del Partido Nacional, tomó la delantera con una diferencia inicial de 613 votos sobre Aldana.
De acuerdo con la actualización publicada a las 11:52 de la mañana, con el 99.80% de las actas escrutadas, el candidato nacionalista encabeza los resultados con 164,465 votos, equivalentes al 38.01%.
Aldana se ubica en el segundo lugar con 163,577 votos, lo que representa el 37.81%, para una diferencia de 888 marcas entre ambos aspirantes.
En la tercera posición quedó Eliseo Castro, del Partido Liberal, con un total de 84,231 votos.
En medio del proceso, el edil capitalino mantiene desde hace 21 días consecutivos un campamento en las afueras del Centro Logístico Electoral, ubicado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
Asimismo, reiteró su solicitud de que la totalidad de las actas sean revisadas. “Yo estoy esperando que las actas totales, las 2,441, sean sometidas al escrutinio especial para tener más certidumbre, más certeza”, manifestó.
Las elecciones generales se celebraron el 30 de noviembre de 2025, cuando los hondureños acudieron a las urnas para elegir a las autoridades del período 2026-2030.
En esa jornada se escogió al sucesor de la mandataria Xiomara Castro y, según la declaratoria del CNE, el ganador presidencial fue Nasry Juan Asfura Zablah, además de 128 diputados al Congreso Nacional, 298 corporaciones municipales y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.