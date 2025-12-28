Juan Diego Zelaya: "Debemos tener una declaratoria total"

Tegucigalpa, Honduras.-El candidato a la Alcaldía Municipal del Distrito Central por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, reiteró que el único órgano competente para declarar a los ganadores de las elecciones es el Consejo Nacional Electoral (CNE) y llamó a respetar el proceso oficial para preservar el Estado de derecho en el país. “Al final, el único ente, el único órgano competente para decir quién ganó las elecciones, es el Consejo Nacional Electoral”, afirmó Zelaya, al subrayar que es necesaria una declaratoria completa de resultados en todos los niveles. “Tenemos que tener una declaratoria total, no solo la que tuvimos el 24 de diciembre, sino también en todos los niveles, alcaldes y diputados, para seguir viviendo en un Estado de derecho”, expresó al noticiero Hoy Mismo.

En sus declaraciones, el aspirante nacionalista señaló que existen intentos de generar presión política sobre el proceso electoral. “Obviamente, Libertad y Refundación andan viendo los espacios que tienen para poder quedarse en el poder por las malas, pero aquí, por eso te digo, necesitamos dejar al CNE que haga su trabajo”, manifestó. Zelaya reconoció que la contienda ha sido cerrada y pidió paciencia mientras se concluye el escrutinio oficial. “Yo sé que aquí hemos tenido una competencia reñida y al final va a ser el CNE quien diga cuáles son los resultados oficiales, pero tengamos paciencia, trabajemos esto con serenidad, con madurez democrática y que hagan su trabajo”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Asimismo, expresó su disposición de enfocarse en la gestión municipal una vez concluido el proceso electoral. “Estoy ansioso de que esto termine para poder empezar a trabajar por los capitalinos, por los que votaron por mí y por los que no votaron por mí también”, dijo.