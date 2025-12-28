"Toño" Rivera remonta y logra entrar a la lista de 23 diputados por Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, conocido como "Toño" Rivera, logró remontar en el conteo y colocarse dentro de la nómina de diputados electos al Congreso Nacional, según los últimos resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

De acuerdo con los datos preliminares del órgano electoral, con el 99.79% de las actas escrutadas, Rivera Callejas se estaría asegurando una curul tras el avance del escrutinio especial a nivel de diputaciones.

El CNE acordó por unanimidad reanudar el escrutinio especial al nivel de diputados, durante una sesión de pleno realizada vía Zoom el sábado 27 de diciembre, con el objetivo de revisar inconsistencias detectadas en el proceso.