"Toño" Rivera remonta y logra entrar a la lista de 23 diputados por Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, conocido como "Toño" Rivera, logró remontar en el conteo y colocarse dentro de la nómina de diputados electos al Congreso Nacional, según los últimos resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
De acuerdo con los datos preliminares del órgano electoral, con el 99.79% de las actas escrutadas, Rivera Callejas se estaría asegurando una curul tras el avance del escrutinio especial a nivel de diputaciones.
El CNE acordó por unanimidad reanudar el escrutinio especial al nivel de diputados, durante una sesión de pleno realizada vía Zoom el sábado 27 de diciembre, con el objetivo de revisar inconsistencias detectadas en el proceso.
Según la actualización oficial registrada a las 11:39 de la mañana, el congresista se ubica en la posición 22 de los 23 diputados electos por el departamento de Francisco Morazán, con un total de 181,795 votos, superando a su correligionaria Fabiola Rosa por una diferencia de 41 votos.
Rosa acumuló 181,754 votos, resultado que la deja fuera de la elección legislativa tras el ajuste en el conteo.
El pasado 10 de diciembre, en una entrevista concedida a TN5 Estelar, Rivera Callejas afirmó: "En estos momentos estoy a 22 votos. Usted lo puede ver en la página del CNE, a 22 votos de poder entrar en la posición 23".
Antonio Rivera es una figura histórica del Partido Nacional. Ocupa una curul en el Congreso Nacional desde 2006 y se desempeñó como vicepresidente del Legislativo entre 2018 y 2020, durante el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2021).