Comunidad de hondureños en Estados Unidos tiene esperanzas en Nasry Asfura

El 20 de agosto pasado una Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco, Estados Unidos, concedió al gobierno de Trump un pedido para la eliminación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para unos 60,000 inmigrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua.

“Estamos muy contentos, porque hay muchas expectativas en la comunidad hondureña, específicamente en las tepesianas y no tepesianas, porque sí hemos escuchado declaraciones del señor presidente Nasry Asfura, donde también está considerando velar por los intereses de aquellos hondureños que están sin estatus migratorio”, declaró.

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, declaró este sábado que los hondureños en Estados Unidos tienen muchas expectativas con el gobierno del presidente electo, Nasry “Tito” Asfura , porque cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump.

La esperanza de los migrantes en Estados Unidos, es que el presidente electo, pueda recibir el respaldo del mandatario norteamericano, para regresarle este beneficio a los connacionales.

Flores destacó que algo muy claro del presidente electo, es que su gobierno se preocupará en generar empleo, y eso para los hondureños en Estados Unidos significa poder trabajar con un permiso y así no preocuparse por la redadas migratorias.

Además es de tomar en cuenta el acercamiento directo que ha tenido Asfura con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, eso es una señal muy importante, debido que esta interacción sólo se había registrado con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hablando de los países de Centroamérica.

Todo esto los llena de muchas expectativas y esperanzas, en además poder restablecer las relaciones con Washington, mismas que han estado quebrantadas, porque no hay ni embajador de Honduras en ese país.

Flores afirmó que Asfura ya se contactó con él directamente con el fin de abordar los temas de migración, es decir, que los va tomar en serio y se tiene prevista una reunión en los próximos días, para abordar sus problemas y posibles soluciones.

Señaló que este tipo de acciones no sucedieron en el gobierno de la presidenta, Xiomara Castro, pero hoy el señor Asfura ya tiene una comunicación directa con ellos y el gobierno norteamericano, y eso es valioso para poder abordar sus problemas.