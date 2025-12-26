¿De qué hablaron Marco Rubio y Nasry Asfura por llamada tras resultar electo presidente de Honduras?

Washington, Estados Unidos.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó este viernes al presidente electo de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, para felicitarlo por su victoria electoral y destacar la sintonía de su proyecto político con la agenda del Gobierno de Donald Trump." El secretario Rubio elogió al presidente electo Asfura por su defensa de los objetivos estratégicos de Estados Unidos, incluido el impulso a nuestra cooperación bilateral y regional en materia de seguridad y el fortalecimiento de los lazos económicos entre ambos países", indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

Durante la conversación, ambos "expresaron su disposición a profundizar la cooperación y fortalecer la alianza entre Estados Unidos y Honduras".

Donald Trump y las elecciones Honduras 2025

Trump respaldó públicamente a Asfura durante la campaña, al que calificó como "el único verdadero amigo de la libertad", y aseguró que juntos podrían "combatir a los narcocomunistas". Además, el mandatario estadounidense indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, del mismo partido que Asfura, quien cumplía una condena de 45 años por narcotráfico en una prisión de Estados Unidos. El respaldo de Trump generó rechazo tanto en Honduras como en varios países de la región, que denunciaron una injerencia electoral extranjera. El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el miércoles a Asfura presidente electo, veinticuatro días después de las elecciones generales del 30 de noviembre, tras un lento recuento afectado por fallas técnicas.