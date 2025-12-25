Trump anuncia que EE UU atacó campamentos del grupo terrorista ISIS en Nigeria

Estados Unidos.- El presidente de EE UU, Donald Trump, anunció este jueves que su país lanzó un ataque "poderoso y mortal" contra campamentos del grupo terrorista ISIS en Nigeria. "Esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria", publicó Trump en su red Truth Social. En la comunicación, Trump expresa: "Previamente les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo".

Los bombardeos, dirigidos por el Departamento de Guerra, fueron "numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer", describió Trump. El secretario de Guerra Pete Hegseth manifestó su apoyo a los ataques de hoy. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "El presidente fue claro el mes pasado: el asesinato de cristianos inocentes en Nigeria (y en otros lugares) debe terminar. @DeptofWar Siempre está listo, como lo descubrió ISIS esta noche, en Navidad. Más por venir... Agradecidos por el apoyo y la cooperación del gobierno nigeriano. ¡Feliz Navidad!" publicó Hegseth en X. En los últimos meses, el Gobierno del mandatario estadounidense ha buscado neutralizar las operaciones de ISIS, que directamente atacan a la comunidad cristiana de Nigeria, el país más poblado de África.