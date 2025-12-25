Jugador de lotería navideña gana 1,800 millones, segundo mayor premio en historia de EE UU

Un solo boleto vendido en Arkansas acertó los seis números sorteados en Nochebuena y se llevó el premio mayor.

Washington, Estados Unidos.- Un jugador ganó cerca de 1.800 millones de dólares en la lotería navideña de Powerball , en Estados Unidos, el segundo mayor premio jamás entregado en la historia del país, informó este jueves la organización del juego.

El bote ascendió a 1.817 millones de dólares en pagos anuales, distribuidos en 29 cuotas, aunque el ganador tiene la opción de recibir un pago único en efectivo de 834,9 millones de dólares, en ambos casos antes de impuestos.

Se trata del segundo premio más grande en la historia de las loterías estadounidenses tras el sorteo Powerball del 7 de noviembre de 2022, que entregó en California 2.040 millones de dólares.

Esta es la segunda vez que el premio mayor de Powerball cae en Arkansas, después de un sorteo realizado en 2010.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La combinación ganadora estuvo compuesta por las bolas blancas 4, 25, 31, 52 y 59, la bola roja 19 y el multiplicador Power Play 2.

El gran premio se acumuló tras 46 sorteos consecutivos en los que nadie acertó los seis números. La probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 en 292,2 millones, asegura la organización.

"¡Felicidades al nuevo ganador del premio mayor de Powerball! Este premio es realmente extraordinario y transformador", señaló en un comunicado Matt Strawn , presidente del Grupo de Productos de Powerball.