Lleno de drogas y armas: así estaba el búnker de la MS-13 hallado en zona montañosa de Omoa

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realizó un operativo en una zona montañosa en Omoa, Cortés, donde decomisó drogas y armas que pertenecerían a la Mara Salvatrucha (MS-13).
La droga fue hallada en el interior de un búnker y que en su interior escondía grandes cantidades de drogas y armas en estructuras bajo tierra.
La droga encontrada en el búnker de la organización criminal estaba distribuida en diferentes paquetes.
En el mismo búnker se encontraron armas de grueso calibre envueltas en plástico.
Además de la droga y armas, se encontraron municiones y chalecos antibalas.
La ATIC realizó labores de inteligencia e investigaciones condujeron a los fiscales y agentes a una localidad de difícil acceso denominada Vida Nueva, que está a unos 25 kilómetros de Omoa.
En el operativo incluso se hizo uso del batallón canino para ayudar a encontrar el lugar donde se escondía la droga.
Los agentes ingresaron al búnker que estaba soterrado. La zona era de difícil acceso.
En el interior del búnker se encontraron botellas vacías y bloques de construcción.
Según las autoridades, la droga encontrada era de la Mara Salvatrucha y en seguimiento a miembros de estas estructuras que se fugaron a bordo de un bus repleto de evidencias el pasado miércoles 4 de febrero.