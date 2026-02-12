  1. Inicio
Lleno de drogas y armas: así estaba el búnker de la MS-13 hallado en zona montañosa de Omoa

Según las autoridades, la droga encontrada es de miembros de la MS-13 que se fugaron a bordo de un bus repleto de evidencias el pasado miércoles 4 de febrero

  • Actualizado: 12 de febrero de 2026 a las 16:24
1 de 10

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realizó un operativo en una zona montañosa en Omoa, Cortés, donde decomisó drogas y armas que pertenecerían a la Mara Salvatrucha (MS-13).

Foto: X/ Ministerio Público
2 de 10

La droga fue hallada en el interior de un búnker y que en su interior escondía grandes cantidades de drogas y armas en estructuras bajo tierra.

 Foto: X/ Ministerio Público
3 de 10

La droga encontrada en el búnker de la organización criminal estaba distribuida en diferentes paquetes.

Foto: X/ Ministerio Público
4 de 10

En el mismo búnker se encontraron armas de grueso calibre envueltas en plástico.

 Foto: X/ Ministerio Público
5 de 10

Además de la droga y armas, se encontraron municiones y chalecos antibalas.

Foto: X/ Ministerio Público
6 de 10

La ATIC realizó labores de inteligencia e investigaciones condujeron a los fiscales y agentes a una localidad de difícil acceso denominada Vida Nueva, que está a unos 25 kilómetros de Omoa.

 Foto: X/ Ministerio Público
7 de 10

En el operativo incluso se hizo uso del batallón canino para ayudar a encontrar el lugar donde se escondía la droga.

Foto: X/ Ministerio Público
8 de 10

Los agentes ingresaron al búnker que estaba soterrado. La zona era de difícil acceso.

Foto: X/ Ministerio Público
9 de 10

En el interior del búnker se encontraron botellas vacías y bloques de construcción.

Foto: X/ Ministerio Público
10 de 10

Según las autoridades, la droga encontrada era de la Mara Salvatrucha y en seguimiento a miembros de estas estructuras que se fugaron a bordo de un bus repleto de evidencias el pasado miércoles 4 de febrero.

Foto: X/ Ministerio Público
