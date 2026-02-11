¿Cuál es la relación del asesinato de ingeniera en SPS con atentado a abogada en La Ceiba?

Agregó que otra situación que refuerza esa hipótesis es que el mismo día del crimen de la ingeniera se difundió información errónea en la que se aseguraba que la víctima era una reconocida abogada de La Ceiba. “Y hace pocos días intentaron matar en La Ceiba a la abogada que tiene el mismo nombre de Lilian”, manifestó la compañera de la profesional asesinada.