¿Cuál es la relación del asesinato de ingeniera en SPS con atentado a abogada en La Ceiba? La pareja de la ingeniera Lilian Padilla vinculó lo que pasó con el suceso a la profesional del derecho, ¿por qué?
En las últimas semanas de enero se registró un atentado armado contra una abogada en la colonia Riviera, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, un hecho que quedó grabado en las cámaras de seguridad de la zona.
La víctima fue identificada como Liliana Elizabeth Guevara Gutiérrez, de 44 años de edad, una reconocida profesional del derecho, quien fue atacada a balazos cuando regresaba a su vivienda y se disponía a ingresar.
Según muestran las grabaciones, el ataque ocurrió justo en el momento en que la abogada abría el portón de su casa y se preparaba para subir a su vehículo.
En el mismo se muestra cómo un auto tipo turismo, color blanco, llegó al lugar y se detuvo frente a la vivienda. Segundos después, varios sujetos armados descendieron del vehículo y, sin mediar palabra, los individuos abrieron fuego directamente contra la abogada, quien se encontraba cerca de su automóvil.
Ante ello, la pareja de la ingeniera civil Lilian Elizabeth Padilla Martínez, habló en exclusiva a EL HERALDO y se refirió al suceso donde perdió la vida Padilla el pasado 20 de diciembre de 2025.
La compañera de Lilian Elizabeth, quien solicitó no publicar su nombre por razones de seguridad, denunció que teme por su vida y que, pese a haber solicitado protección al Estado, no recibió respuesta, por lo que decidió tomar sus propias medidas de seguridad.
Consideró que el crimen pudo tratarse de una equivocación, ya que presuntamente habrían confundido a la ingeniera con una abogada originaria de La Ceiba que lleva el mismo nombre.
La abogada se llama Liliana Elizabeth y la ingeniera respondía al nombre de Lilian Elizabeth. Es por ello que se pudo haber dado una confusión, consideró la pareja de la ingeniera Padilla.
Agregó que otra situación que refuerza esa hipótesis es que el mismo día del crimen de la ingeniera se difundió información errónea en la que se aseguraba que la víctima era una reconocida abogada de La Ceiba. “Y hace pocos días intentaron matar en La Ceiba a la abogada que tiene el mismo nombre de Lilian”, manifestó la compañera de la profesional asesinada.