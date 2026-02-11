Pareja de ingeniera asesinada en SPS rompe el silencio: “Por lo general yo andaba el carro”

La pareja de la ingeniera civil Lilian Elizabeth Padilla Martínez, asesinada en San Pedro Sula, habló en exclusiva a El Heraldo por primera vez sobre el crimen que acabó con la vida de la profesional el pasado 20 de diciembre de 2025. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Hay detenidos?
La compañera sentimental de Lilian Padilla, quien solicitó no publicar su nombre por razones de seguridad, denunció que teme por su vida y que, pese a haber solicitado protección al Estado, no recibió respuesta, por lo que decidió tomar sus propias medidas de seguridad.
La pareja de la ingeniera, quien actualmente tiene 31 años, pidió que el asesinato de su pareja sea investigado para que no quede impune. Considera que el crimen pudo tratarse de una equivocación, ya que presuntamente habrían confundido a la ingeniera con una abogada originaria de La Ceiba que lleva el mismo nombre.
El asesinato de Lilian Elizabeth Padilla Martínez (de 37 años) ocurrió el 20 de diciembre de 2025, alrededor de las 11:40 am, en el bulevar Villas Mackay, entre la residencial Los Cedros y la residencial Villa Real, cuando se conducía en su camioneta Toyota Prado y fue acribillada a balazos por sicarios.
La pareja de la ingeniera explicó que una de las coincidencias que la lleva a pensar en una confusión es que el nombre de la ingeniera asesinada coincide con el una abogada.
Comentó que otra situación que refuerza esa hipótesis es que el mismo día del crimen de la ingeniera se difundió información errónea en la que se aseguraba que la víctima era una reconocida abogada de La Ceiba.
“Y hace pocos días intentaron matar en La Ceiba a la abogada que tiene el mismo nombre de Lilian”, manifestó la compañera de la profesional asesinada.
La fémina relató que, tras el asesinato de su pareja, temió que el ataque estuviera dirigido contra ella. “Mi temor era que el ataque fuera para mí, porque por lo general yo andaba el carro y no Lilian”, expresó.
La mujer indicó que esa posibilidad fue descartada debido a que ninguna de las dos había tenido conflictos con terceros, por lo que asegura desconocer el origen del crimen de la ingeniera civil. La ingeniera Lilian Elizabeth Padilla Martínez fue enterrada en La Ceiba, de donde era originaria.
Según los parientes de Lilian Padilla Martínez, ella estaba a punto de inaugurar una plaza comercial en Santa Bárbara. Los parientes mencionaron que este proyecto era el resultado de una sociedad en la que Padilla asumió la inversión y ejecución de la obra física, mientras que una amiga cercana aportó el terreno. El edificio estaba previsto para ser inaugurado en los próximos días.