Pareja de ingeniera asesinada en SPS rompe el silencio: “Por lo general yo andaba el carro”

Según los parientes de Lilian Padilla Martínez, ella estaba a punto de inaugurar una plaza comercial en Santa Bárbara. Los parientes mencionaron que este proyecto era el resultado de una sociedad en la que Padilla asumió la inversión y ejecución de la obra física, mientras que una amiga cercana aportó el terreno. ​El edificio estaba previsto para ser inaugurado en los próximos días.