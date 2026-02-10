Keyla Palacios, la maestra bilingüe que perdió la vida en trágico choque en SPS

La noticia se esparció rápidamente causando conmoción. Una compañera de Keyla llegó a la escena y se quebrantó al darse cuenta de que no sobrevivió al accidente. "Pobrecita, Miss Keyla. Una gran maestra del idioma inglés y un gran ser humano". "Qué pesar, Dios mío". "La Miss Keyla Palacios era una excelente profesora". "Mi más sentido pésame a sus familiares", son algunos de los comentarios que se leen en redes.