Keyla Palacios, la maestra bilingüe que perdió la vida en trágico choque en SPS

La comunidad educativa de la ciudad industrial, se encuentra consternada por la muerte de la docente Keyla Melissa Palacios, tras un fatídico accidente de tránsito registrado este martes 10 de febrero en la calle del segundo anillo periférico en San Pedro Sula.
Keyla era una reconocida docente de educación bilingüe, actualmente, se desempeñaba en el centro educativo La Buena Semilla, ubicado en la colonia Júpiter.
Según el reporte preliminar, Palacios se conducía en su vehículo tipo turismo al momento del accidente.
En circunstancias que aún se investigan, su vehículo impactó violentamente contra una rastra que circulaba por la zona.
Autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) arribó al lugar del accidente para acordonar la escena.
Socorristas del Cuerpo de Bomberos y de Honduras también llegaron para ayudar a sacar el cadáver de la joven, ya que quedó atrapado entre el amasijo de hierro.
La noticia se esparció rápidamente causando conmoción. Una compañera de Keyla llegó a la escena y se quebrantó al darse cuenta de que no sobrevivió al accidente. "Pobrecita, Miss Keyla. Una gran maestra del idioma inglés y un gran ser humano". "Qué pesar, Dios mío". "La Miss Keyla Palacios era una excelente profesora". "Mi más sentido pésame a sus familiares", son algunos de los comentarios que se leen en redes.
La tragedia no solo despertó tristeza, sino también indignación entre los ciudadanos que transitan por la vía.
"Ahí deberían poner un retorno más y un semáforo; es demasiado el nudo de la circulación en el trayecto de la mañana y tarde, en horas pico". "Tránsito tiene que tomar el control de esas calles que están cerradas por motivos de construcción. Las rastras tienen que pasar, pero despacio. Pasan como que los van siguiendo para matarlos", agregaron.
El cuerpo de la docente fue levantado por las autoridades correspondientes, mientras sus seres queridos y compañeros de trabajo de La Buena Semilla se encuentran devastados lamentando su repentina partida.