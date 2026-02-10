Dilver Ruiz murió ahogado tras salvar a su hija cerca del río Patuca

Luego de una intensa búsqueda, finalmente se logró encontrar el cuerpo de Dilver, quien falleció ahogado tras rescatar a su hija de las aguas del río Patuca, en el oriente del país. Aquí los detalles:
El hecho ocurrió el domingo -8 de febrero-, cuando Ruiz, de aproximadamente 35 años de edad, regresaba junto a su hija de una vigilia religiosa realizada en zonas cercanas de este río.
De acuerdo con información preliminar, durante el trayecto, el bote en el que se transportaban perdió estabilidad, provocando que la menor cayera al río.
Al percatarse de la situación, Dilver Ruiz se lanzó de inmediato al agua y logró rescatar a su hija, poniéndola a salvo y evitando una tragedia mayor.
Testigos relataron que, tras el rescate, el hombre ya no logró subir de nuevo al bote, por lo que fue arrastrado por la fuerte corriente del río Patuca.
Desde el lunes 9 de febrero, familiares y amigos iniciaron una intensa búsqueda en el sector. A través de redes sociales, su prima, Rud Rivera Rivera, solicitó apoyo a pobladores de Patuca, La Picada y comunidades aledañas.
“Si tienen familiares por estas zonas de Patuca, La Picada, Olancho y sus alrededores, por favor ayúdenos con la búsqueda... Dios, haz tu obra en tu siervo”, escribió la pariente, manteniendo la esperanza de encontrarlo con vida.
La angustia terminó este martes, cuando se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Dilver Ruiz, localizado entre unas piedras a la orilla del río.
La noticia fue dada a conocer por la misma familiar a través de redes sociales, donde expresó su dolor por la pérdida. “Familia y amigos acaban de encontrarlo ya, desafortunadamente sin vida. Descansa en paz, mi niño hermoso. Que Dios te reciba en su gloria”, publicó.
Familiares y personas cercanas destacaron el acto heroico de Dilver Ruiz, quien dio su vida para salvar la de su hija, mientras lamentan profundamente su fallecimiento.