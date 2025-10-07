Maduro busca a responsables de supuesto ataque contra Embajada de EE UU en Caracas

Caracas, Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este lunes que su Gobierno busca en territorio venezolano a los presuntos responsables de planificar un supuesto "ataque terrorista" en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, y dijo que la Administración de Donald Trump ya "tiene la información".

"Estamos tras la búsqueda y captura de algunos de esos personajes que están en territorio venezolano. Hasta ahí puedo informar", indicó el mandatario en su programa semanal 'Con Maduro+', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, señaló que "en la tarde de hoy" el jefe negociador del Gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó "oficialmente" a Estados Unidos sobre "los responsables de la preparación de este ataque terrorista, en qué parte están".

"Ya el Gobierno de Estados Unidos tiene la información, nombre y apellido, hora de reunión y qué conversaron y dónde conversaron sobre este atentado, que fue avalado y pedido por una persona que ya se sabrá", anticipó Maduro, sin abundar sobre este punto.