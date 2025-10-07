Maduro pide al Vaticano mediar para preservar la paz ante tensiones con Estados Unidos

Caracas, Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó este lunes que espera que la "diplomacia del Vaticano" ayude a su país a "preservar la paz", en un contexto en el que denuncia la intención de EE.UU. de propiciar un "cambio de régimen" con su despliegue naval en el mar Caribe, aunque el mandatario estadounidense, Donald Trump, asegura que es para combatir el narcotráfico.

En su programa semanal 'Con Maduro +', el líder chavista indicó que envió una carta a León XIV, como se informó el pasado sábado, en la que pidió al papa que "ayude a Venezuela a preservar la paz, la estabilidad" y que "abrace" al país suramericano "con la diplomacia del Vaticano".

"El papa León se ha posicionado como un papa equilibrado, de paz, continuador del legado de Francisco. No es usual en la historia del papado ver a un papa que llega y reivindica al papa anterior", consideró Maduro en su programa, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El gobernante subrayó que Venezuela ha recibido ayuda del papa para el rescate de niños que consideró "secuestrados" en Estados Unidos.