Rosas, girasoles y margaritas conquistan corazones el Día de San Valentín en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Las calles de la capital se llenan con el dulce perfume de las flores que recorren los escaparates y los brazos de quienes buscan un detalle para sus seres queridos. El 14 de febrero, conocido como Día de San Valentín, convierte a los floristas en testigos de historias de amor y de amistad.

Las rosas rojas son las que despiertan sonrisas; los girasoles y margaritas también cuentan historias, cada una con su propio lenguaje. Para algunos, estas flores son símbolos de romance; para otros, son recuerdos de personas queridas que ya no están en familia.

Los comercios florales cobran vida con la visita de los compradores, muchos corren para comprar un ramo antes de ir al trabajo, y otros esperan el momento perfecto para sorprender a su pareja con un regalo inesperado.

Es de mencionar que, para las floristerías, el Día de San Valentín, el Día de la Madre y el Día de los Santos Difuntos son los momentos más importantes del año para vender arreglos florales, cuando la demanda se dispara y los arreglos naturales se convierten en los protagonistas de vitrinas y mercados.

Lili Ventura, quien vende en la salida al sur de Tegucigalpa, comenta que la preferencia de los clientes son las flores frescas y naturales. “Las rosas y los girasoles son las más solicitadas, especialmente por quienes vienen de fuera de la ciudad”, asegura.