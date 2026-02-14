  1. Inicio
  2. · Honduras

Beatriz Valle es juramentada como directora residente de la junta directiva de Hondutel

Con el nuevo nombramiento, Valle Marichal, quien fue embajadora de Honduras en Canadá, ahora estará integrada en el área de telecomunicaciones junto a Lucy Salgado

  • Actualizado: 14 de febrero de 2026 a las 07:14
Beatriz Valle es juramentada como directora residente de la junta directiva de Hondutel

Asfura juramentó a Beatriz Valle como directora residente de la junta directiva de Hondutel.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- La noche del viernes, el presidente de la República, Nasry Asfura, juramentó a Delia Beatriz Valle Marichal como directora residente de la junta directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).

El protocolo se realizó como parte de la jornada de ingreso de nuevos funcionarios al equipo de gobierno en las distintas áreas del Estado.

En la misma área de telecomunicaciones fue juramentada Lucy Iracema Salgado Suárez como gerente general de la estatal telefónica.

Reinaldo Sánchez asume como ministro de Copeco

Valle Marichal es una licenciada en relaciones internacionales, odontóloga, diplomática y política.

Fue secretaria del Congreso Nacional en 2022, pero se retiró de ese cargo en febrero del mismo año. Se ha desempeñado como embajadora de Honduras en Canadá, y diputada por el Partido Libertad y Refundación.

Salgado Suárez, por su parte, fue secretaria ejecutiva del Instituto de la Propiedad (IP), cargo en el que fue destituida.

Otros nombramientos

Por otro lado, en el sector económico, Fernando Antonio Fortín Macías asumió el cargo de subsecretario de Desarrollo Empresarial y Comercio Interior; Mariano Torres Flores como secretario general de Desarrollo Económico; y Carlos Josiel Hernández como gerente administrativo de esa misma dependencia gubernamental.

Asimismo, Juan Carlos Rodríguez Molina fue juramentado como subsecretario de Empleo y Seguridad Social en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

En la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), el mandatario juramentó a Reinaldo Antonio Sánchez Rivera como titular de ese organismo de protección civil.

Lo acompañarán Nelson Javier Márquez como subcomisionado nacional de Preparación y Respuesta; Domingo Hernaldo Acosta Lanza como gerente administrativo; y Marlon Javier Meza Santos como secretario general, así como otros nombramientos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias