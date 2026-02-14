Beatriz Valle es juramentada como directora residente de la junta directiva de Hondutel

Tegucigalpa, Honduras.- La noche del viernes, el presidente de la República, Nasry Asfura, juramentó a Delia Beatriz Valle Marichal como directora residente de la junta directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel). El protocolo se realizó como parte de la jornada de ingreso de nuevos funcionarios al equipo de gobierno en las distintas áreas del Estado. En la misma área de telecomunicaciones fue juramentada Lucy Iracema Salgado Suárez como gerente general de la estatal telefónica.

Valle Marichal es una licenciada en relaciones internacionales, odontóloga, diplomática y política. Fue secretaria del Congreso Nacional en 2022, pero se retiró de ese cargo en febrero del mismo año. Se ha desempeñado como embajadora de Honduras en Canadá, y diputada por el Partido Libertad y Refundación. Salgado Suárez, por su parte, fue secretaria ejecutiva del Instituto de la Propiedad (IP), cargo en el que fue destituida.

Otros nombramientos