Beatriz Valle es juramentada como directora residente de la junta directiva de Hondutel

Tegucigalpa, Honduras.- La noche del viernes, el presidente de la República, Nasry Asfura, juramentó a Delia Beatriz Valle Marichal como directora residente de la junta directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
El protocolo se realizó como parte de la jornada de ingreso de nuevos funcionarios al equipo de gobierno en las distintas áreas del Estado.
En la misma área de telecomunicaciones fue juramentada Lucy Iracema Salgado Suárez como gerente general de la estatal telefónica.
Valle Marichal es una licenciada en relaciones internacionales, odontóloga, diplomática y política.
Fue secretaria del Congreso Nacional en 2022, pero se retiró de ese cargo en febrero del mismo año. Se ha desempeñado como embajadora de Honduras en Canadá, y diputada por el Partido Libertad y Refundación.
Salgado Suárez, por su parte, fue secretaria ejecutiva del Instituto de la Propiedad (IP), cargo en el que fue destituida.
Otros nombramientos
Por otro lado, en el sector económico, Fernando Antonio Fortín Macías asumió el cargo de subsecretario de Desarrollo Empresarial y Comercio Interior; Mariano Torres Flores como secretario general de Desarrollo Económico; y Carlos Josiel Hernández como gerente administrativo de esa misma dependencia gubernamental.
Asimismo, Juan Carlos Rodríguez Molina fue juramentado como subsecretario de Empleo y Seguridad Social en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.
En la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), el mandatario juramentó a Reinaldo Antonio Sánchez Rivera como titular de ese organismo de protección civil.
Lo acompañarán Nelson Javier Márquez como subcomisionado nacional de Preparación y Respuesta; Domingo Hernaldo Acosta Lanza como gerente administrativo; y Marlon Javier Meza Santos como secretario general, así como otros nombramientos.