Funcionario mató a sus hijos y se quitó la vida tras descubrir infidelidad de su esposa

La ciudad de Itumbiara, en el estado de Goiás, en Brasil, quedó conmocionada tras la muerte de dos menores a manos de su padre, el secretario municipal Thales Alves, quien posteriormente se quitó la vida

  • Actualizado: 13 de febrero de 2026 a las 17:37
Una tragedia familiar sacudió a Brasil la madrugada del 12 de febrero, cuando el secretario de Gobierno de Itumbiara, Thales Naves Alves Machado, de 40 años, disparó contra sus dos hijos mientras dormían en su vivienda y posteriormente se quitó la vida, según confirmaron autoridades locales.

 Foto: Redes sociales
El hecho ocurrió en la ciudad de Itumbiara, en el estado de Goiás. Las víctimas fueron identificadas como Miguel Araújo Machado, de 12 años, y su hermano menor, Benício, de 8.

Foto: Redes sociales
Ambos fueron trasladados con vida a un centro asistencial, pero fallecieron horas después debido a la gravedad de las heridas por arma de fuego.

 Foto: Redes sociales
De acuerdo con la Polícia Civil de Goiás, el caso es investigado como homicidio seguido de suicidio y, hasta el momento, no existen indicios de participación de terceras personas.

Foto: Redes sociales
Las autoridades realizan peritajes técnicos, análisis de dispositivos electrónicos y toma de testimonios para esclarecer las circunstancias del hecho.

 Foto: Redes sociales
Horas antes del crimen, Machado publicó en sus redes sociales una carta de despedida y un video en el que hacía referencia a conflictos maritales y a una presunta infidelidad de su esposa.

 Foto: Redes sociales
El contenido fue eliminado posteriormente y su perfil quedó cerrado. Medios brasileños señalaron que el funcionario sospechaba de una relación extramatrimonial y que incluso contrató a un detective privado quien le mandó un video de su esposa con otro hombre besándose en un restaurante.

 Foto: Redes sociales
Machado era yerno del alcalde del municipio, Dione Araújo, y ocupaba un cargo de relevancia dentro de la administración local.

Foto: Redes sociales
El gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, expresó su solidaridad con la familia y calificó el caso como un episodio de violencia intrafamiliar que enlutó a todo el estado.

 Foto: Redes sociales
Tras conocerse la tragedia, la municipalidad decretó tres días de luto oficial y suspendió actividades públicas en señal de duelo.

 Foto: Redes sociales
La Polícia Civil de Goiás investiga el caso como homicidio seguido de suicidio y realiza peritajes para esclarecer las circunstancias

 Foto: Redes sociales
Mientras tanto, las investigaciones continúan para determinar con precisión los factores de este hecho, que se ha convertido en uno de los más impactantes registrados en Goiás.

 Foto: Redes sociales
