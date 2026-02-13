Paso a desnivel no frena tráfico en el bulevar Juan Pablo II

Tegucigalpa, Honduras.- Para miles de conductores del Distrito Central, el pesado tráfico se ha convertido en parte de la rutina diaria, incluso en sectores donde la planificación urbana buscaba garantizar un tránsito vehicular ágil. Un ejemplo claro es el paso elevado del bulevar Juan Pablo II, habilitado el pasado 20 de septiembre de 2025 por el exalcalde capitalino Jorge Aldana, quien aseguró que la obra facilitaría la circulación vehicular para los más de 15 mil automóviles que transitan el sector diariamente. Pese a eso, EL HERALDO constató, mediante un recorrido por la zona, que diariamente el flujo de automóviles se intensifica alrededor de las 5:00 de la tarde con embotellamientos, que supuestamente debían estar resueltados gracias a la obra. Ante la situación, expertos en desarrollo urbano explicaron a este rotativo que uno de los principales causantes de tráfico en la zona se debe a un desbalance de carriles, lo que ralentiza el tránsito.

"El diseño actual permite que los conductores suban al puente por tres carriles, pero al descender, la vía se reduce a un solo carril. Esto provoca que los automóviles compitan por quién pasa primero, lo que genera tráfico", explicó Allan Rivera, urbanista y especialista en edificios verticales. Rivera, además, señaló que este desbalance afecta especialmente a quienes se dirigen al centro de Tegucigalpa, "en hora pico, el carril hacia el centro es un caos porque los vehículos deben pasar semáforos, y el tramo que antes tenía hasta tres carriles se reduce a uno", añadió. Asimismo, explicó que la congestión afecta particularmente a los conductores que diariamente transitan por el sector de la colonia Kennedy, residencial Plaza y Los Pinos. Según el urbanista Luciano Durón, el problema vial también reside en la ubicación de las oficinas gubernamentales y privadas, que se concentran en el bulevar San Juan Bosco y Centroamérica. Además, Durón explicó que la ubicación en el Centro Cívico Gubernamental agudiza aún más el tráfico en la zona, problemática que expertos en desarrollo urbano han advertido desde antes de la construcción del edificio. "La ciudad va a seguir creciendo y el tráfico se va a agudizar aún más, ya había advertencias de futuros problemas de vialidad debido al Centro Cívico, pero en ese momento las autoridades no prestaron atención", apuntó.

Propuestas