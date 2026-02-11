  1. Inicio
Aprueban construcción de puente paralelo al Germania y reconstrucción del Juan Manuel Gálvez

  • Actualizado: 11 de febrero de 2026 a las 17:53
La Ley Especial de Emergencia Vial autoriza la construcción de un puente paralelo al Germania y el puente Juan Manuel Gálvez.

 Foto: David Romero/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-El puente Germania contará con una estructura paralela para aliviar el tráfico en la salida al sur de Tegucigalpa, luego de que el Congreso Nacional aprobara Ley Especial de Emergencia Vial, Control de Inundaciones y Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales, que contempla esta obra clave para mejorar la movilidad en la capital

La edificación de la obra en la salida sur de la capital, busca descongestionar el flujo vehicular en uno de los tramos más transitados, donde diariamente circulan 42 mil vehiculos particulares, transporte pesado y unidades del transporte público.

De igual manera, este decreto incluye la restuaración del puente desnivel fallido Juan Manuel Gálvez, ubicado en el Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, para reducir el tráfico.

El IHAH aprobó desde noviembre diseño de la Alcaldía para ampliar puente Germania

La normativa faculta al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), para ejecutar de manera inmediata estos proyectos de infraestrutura vial de la capital.

El alcalde capitalino Juan Diego Zelaya ha destacado que estas obras son prioritarias para la ciudad, debido al crecimiento urbano y al aumento sostenido del parque vehicular, y que permitirán reducir los tiempos de traslado y fortalecer la seguridad vial en tramos de alto riesgo.

Alcaldía destinó 1.1 millones de lempiras al rediseño del paralizado puente Germania en la capital

En el caso del Puente Germania, la construcción de un paso paralelo busca aliviar la congestión actual, causada por la estrechez del puente existente y el constante flujo de transporte hacia el sur del país.

Por su parte, el puente a desnivel Juan Manuel Gálvez ha permanecido en función con un carril luego que una rampa del puente cedió en la madrugada del 5 de abril del 2025.

El proyecto de ampliación del Puente Germania fue presentado inicialmente en 2020, durante la administración del entonces alcalde Nasry Juan Asfura. Sin embargo, su ejecución se vio retrasada debido a observaciones del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) sobre las maquetas presentadas.

En 2023, la AMDC informó que los permisos correspondientes ya había sido otorgados, no obstante las obras no continuaron

Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

