Aprueban construcción de puente paralelo al Germania y reconstrucción del Juan Manuel Gálvez

Tegucigalpa, Honduras.-El puente Germania contará con una estructura paralela para aliviar el tráfico en la salida al sur de Tegucigalpa, luego de que el Congreso Nacional aprobara Ley Especial de Emergencia Vial, Control de Inundaciones y Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales, que contempla esta obra clave para mejorar la movilidad en la capital La edificación de la obra en la salida sur de la capital, busca descongestionar el flujo vehicular en uno de los tramos más transitados, donde diariamente circulan 42 mil vehiculos particulares, transporte pesado y unidades del transporte público. De igual manera, este decreto incluye la restuaración del puente desnivel fallido Juan Manuel Gálvez, ubicado en el Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, para reducir el tráfico.

La normativa faculta al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), para ejecutar de manera inmediata estos proyectos de infraestrutura vial de la capital. El alcalde capitalino Juan Diego Zelaya ha destacado que estas obras son prioritarias para la ciudad, debido al crecimiento urbano y al aumento sostenido del parque vehicular, y que permitirán reducir los tiempos de traslado y fortalecer la seguridad vial en tramos de alto riesgo.