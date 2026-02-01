Acelerarán libramiento de la salida al sur a 18 meses; reactivarán obras en puente Germania

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) anunciaron que se reducirá el tiempo de construcción del proyecto vial de la salida al sur de Tegucigalpa, una obra estratégica para descongestionar uno de los principales accesos de la capital hondureña.
Aníbal Ehrler, quien fue nombrado por el presidente Nasry Juan Asfura como secretario de la SIT, aseguró que se realizarán ajustes técnicos y administrativos para acelerar la ejecución del proyecto conocido como Libramiento Salida al Sur.
“Es una obra que está siendo financiada por el Banco Centroamericano de Desarrollo Económico (BCIE) y no podemos esperar los dos años que va a tardar esta construcción, por eso se nos instruyó a buscar soluciones que permitan darle un alivio a la ciudad mientras el proyecto avanza”, indicó Ehrler.
Como parte de esas soluciones, el designado a la SIT confirmó que se reactivará el proyecto del tercer carril desde el puente Germania hasta el desvío al caserío Los Jutes, que se ubica entre el kilómetro 1 y 2, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular durante el tiempo que dure la obra principal.
“El señor presidente nos instruyó para que reactivemos el proyecto del tercer carril desde el Puente Germania hasta Los Jutes, de esa manera poderle dar en estos dos años un alivio a toda la ciudad capital”, indicó el ministro.
Ehrler detalló que, de forma paralela, se está revisando nuevamente el diseño del proyecto para avanzar en la adquisición del derecho de vía en todo el tramo del nuevo libramiento salida al sur, que conectará el anillo periférico con El Tizatillo para cortar los tiempos de construcción.
“Revisaremos el diseño nuevamente, reactivamos el contrato que está en función y trataremos de agilizar, recortar los tiempos a 18 meses, así poder contar (finalizarlo) de aquí al 2028”, explicó el funcionario.
El designado a la SIT aseguró que la obra tendrá un impacto positivo en la movilidad de Tegucigalpa, al convertirse en una vía alterna que descongestionará de forma significativa la salida al sur.
No obstante, Ehrler señaló que la capital requiere soluciones viales integrales en varias salidas de la ciudad y no únicamente una obra puntual.
“La capital necesita libramiento en el sur , pero también en el norte, hacia Olancho, Danlí y Valle de Ángeles; todos estos proyectos deben partir de estudios técnicos que nos permitan planificar mejor la movilidad”, expresó.
Por su parte, el alcalde capitalino Juan Diego Zelaya informó que se está trabajando de la mano con la SIT “para poder arrancar ese proyecto lo más pronto posible y darle un alivio a la gente que vive en el sur, son 42 mil carros pasan por el sur todos los días, la salida que más tráfico tiene. Estamos esperando el libramiento salida al sur, pero por mientras ese proyecto termina, que se va tardar sus tres años, tenemos que atacar la salida a Germania, salida al puente”, detalló el edil capitalino.
Como antecedente, el proyecto Anillo Periférico–Carretera Salida CA-5 Sur está valorado en 57.7 millones de dólares y fue iniciado oficialmente el 29 de septiembre con la promesa de descongestionar el tráfico en la salida sur de Tegucigalpa.
La obra contempla la construcción de 8.15 kilómetros de carretera nueva de cuatro carriles, con rampas y puentes, desde La Cañada hasta El Tizatillo, aunque su avance ha estado condicionado por la resolución del derecho de vía, ya que no se han pagado las indignación.
Este proyecto de ampliación fue presentado inicialmente en 2020, durante la administración del entonces alcalde Nasry “Tito” Asfura, pero no logró avanzar por observaciones técnicas y permisos pendientes.
En 2023, la Alcaldía Municipal del Distrito Central informó que las maquetas enviadas al Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) no habían sido aprobadas; sin embargo, el IHAH aclaró posteriormente que los permisos ya estaban otorgados y que la ejecución quedaba bajo responsabilidad de la comuna capitalina.