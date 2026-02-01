Acelerarán libramiento de la salida al sur a 18 meses; reactivarán obras en puente Germania

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) anunciaron que se reducirá el tiempo de construcción del proyecto vial de la salida al sur de Tegucigalpa, una obra estratégica para descongestionar uno de los principales accesos de la capital hondureña.

Aníbal Ehrler, quien fue nombrado por el presidente Nasry Juan Asfura como secretario de la SIT, aseguró que se realizarán ajustes técnicos y administrativos para acelerar la ejecución del proyecto conocido como Libramiento Salida al Sur.

“Es una obra que está siendo financiada por el Banco Centroamericano de Desarrollo Económico (BCIE) y no podemos esperar los dos años que va a tardar esta construcción, por eso se nos instruyó a buscar soluciones que permitan darle un alivio a la ciudad mientras el proyecto avanza”, indicó Ehrler.

Como parte de esas soluciones, el designado a la SIT confirmó que se reactivará el proyecto del tercer carril desde el puente Germania hasta el desvío al caserío Los Jutes, que se ubica entre el kilómetro 1 y 2, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular durante el tiempo que dure la obra principal.

“El señor presidente nos instruyó para que reactivemos el proyecto del tercer carril desde el Puente Germania hasta Los Jutes, de esa manera poderle dar en estos dos años un alivio a toda la ciudad capital”, indicó el ministro.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Ehrler detalló que, de forma paralela, se está revisando nuevamente el diseño del proyecto para avanzar en la adquisición del derecho de vía en todo el tramo del nuevo libramiento salida al sur, que conectará el anillo periférico con El Tizatillo para cortar los tiempos de construcción.

“Revisaremos el diseño nuevamente, reactivamos el contrato que está en función y trataremos de agilizar, recortar los tiempos a 18 meses, así poder contar (finalizarlo) de aquí al 2028”, explicó el funcionario.

El designado a la SIT aseguró que la obra tendrá un impacto positivo en la movilidad de Tegucigalpa, al convertirse en una vía alterna que descongestionará de forma significativa la salida al sur.

No obstante, Ehrler señaló que la capital requiere soluciones viales integrales en varias salidas de la ciudad y no únicamente una obra puntual.