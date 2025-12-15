Construcción de libramiento de la salida al sur avanza a medio vapor

Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto del libramiento en la salida al sur de la capital continúa avanzando a medio vapor, a pesar de que desde hace más de dos meses la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) aseguró que los trabajos se ejecutarían a buen ritmo.
La obra es considerada clave para mejorar la movilidad vehicular en esta zona, donde a diario se registran prolongados congestionamientos que incrementan los tiempos de traslado hacia el sur del país.
Habitantes de las aldeas La Cañada, Altos de Santa Rosa y Villa Real recibieron con optimismo el anuncio inicial del proyecto, ya que estas comunidades figuran entre las más afectadas por el tráfico constante en la salida sur de Tegucigalpa.
Sin embargo, el avance limitado de los trabajos ha generado preocupación entre los vecinos, quienes esperaban una mejora más visible en la circulación vehicular y una reducción significativa en los tiempos de llegada a sus destinos.
“Nosotros consideramos que es un buen proyecto de solución vial, porque a nosotros, que vivimos en Villa Real, nos perjudica el tráfico”, consideró Supa Medina, quien vive en Villa Real, Distrito Central, al sur de la ciudad.
“Cuando no hay tráfico, hasta el Mall Premier, me tardo de 40 a 45 minutos, pero cuando hay congestionamiento son hasta dos horas”, indicó la entrevistada.
Medina expresó que a toda hora puede haber tráfico. “Aquí no se puede predecir la hora que puede o no haber tráfico, pero por lo general estamos congestionados”, explicó la residente.
Mencionó que este es uno de los proyectos que los tienen con buena expectativa porque ayudaría a los habitantes que sufren con el tráfico en la salida al sur.
A pesar de estos testimonios, la SIT trabaja a medio vapor, no como se tenía previsto, para lograr terminar en dos años.
EL HERALDO realizó un recorrido por la zona donde pasará el proyecto denominado Anillo Periférico-Carretera CA-5 Sur, donde pudo constatar que el único punto donde avanza es en la aldea La Cañada, con aproximadamente dos kilómetros de apertura de calle.
Hace unas semanas, de fuentes cercanas al proyecto, el principal problema del paso lento son las dificultades administrativas y legales en cuanto a la indemnización de tierras.
Este procedimiento debería estar listo seis meses antes de haberse anunciado el inicio; debido a presiones para comenzar obras anticipadamente, el proceso se está dando mientras se avanza con el proyecto.
Actualmente, la maquinaria trabaja en la aldea La Cañada, dentro de las zonas que ya han sido indemnizadas por el gobierno; sin embargo, falta un 70% para finalizar la legalidad de estas tierras con los dueños.
Este proyecto está valorado en 57.7 millones de dólares (más de 1,500 millones de lempiras), iniciado oficialmente el 29 de septiembre con la promesa de descongestionar la salida al sur de Tegucigalpa y mejorar la conectividad en una de las zonas con más tráfico de la capital.
La obra contempla cuatro carriles a lo largo de 8.15 kilómetros, una promesa que se anunció desde 2018 y que finalmente comenzó a ejecutarse bajo la supervisión de la SIT.
No tienen por qué verse afectados
La incertidumbre generada por los resultados de las recientes elecciones no debería provocar retrasos en los proyectos de infraestructura vial que ya están en ejecución, aseguró Jorge Paz, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles.
“Por los momentos no creo que las elecciones afecten los proyectos; las instituciones del Estado están funcionando con normalidad”, afirmó.
“Si hay retrasos, sería por falta de pago, pero realmente eso no sería por la cuestión electoral”, subrayó, al tiempo que señaló que estos atrasos pueden obedecer a “descuidos administrativos” o al desinterés de funcionarios que la gestión está próxima a finalizar.
Paz manifestó que la mayoría de los proyectos viales ejecutados en el Distrito Central corresponden a la Alcaldía Municipal y que el bajo ritmo de avance ya se venía registrando antes de las elecciones.
“El problema es la falta de pagos, por una administración no tan eficiente y por haber iniciado varios proyectos sin tener el presupuesto requerido para todas las obras”, indicó el experto.