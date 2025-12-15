Construcción de libramiento de la salida al sur avanza a medio vapor

Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto del libramiento en la salida al sur de la capital continúa avanzando a medio vapor, a pesar de que desde hace más de dos meses la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) aseguró que los trabajos se ejecutarían a buen ritmo.

La obra es considerada clave para mejorar la movilidad vehicular en esta zona, donde a diario se registran prolongados congestionamientos que incrementan los tiempos de traslado hacia el sur del país.

Habitantes de las aldeas La Cañada, Altos de Santa Rosa y Villa Real recibieron con optimismo el anuncio inicial del proyecto, ya que estas comunidades figuran entre las más afectadas por el tráfico constante en la salida sur de Tegucigalpa.

Sin embargo, el avance limitado de los trabajos ha generado preocupación entre los vecinos, quienes esperaban una mejora más visible en la circulación vehicular y una reducción significativa en los tiempos de llegada a sus destinos.

“Nosotros consideramos que es un buen proyecto de solución vial, porque a nosotros, que vivimos en Villa Real, nos perjudica el tráfico”, consideró Supa Medina, quien vive en Villa Real, Distrito Central, al sur de la ciudad.

“Cuando no hay tráfico, hasta el Mall Premier, me tardo de 40 a 45 minutos, pero cuando hay congestionamiento son hasta dos horas”, indicó la entrevistada.

Medina expresó que a toda hora puede haber tráfico. “Aquí no se puede predecir la hora que puede o no haber tráfico, pero por lo general estamos congestionados”, explicó la residente.

Mencionó que este es uno de los proyectos que los tienen con buena expectativa porque ayudaría a los habitantes que sufren con el tráfico en la salida al sur.