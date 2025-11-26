Solo 30% de la tierra está liberada para el proyecto de libramiento salida al sur del DC

Tegucigalpa, Honduras.- El avance real en la liberación de propiedades para el proyecto Anillo Periférico-Carretera CA-5 Sur continúa rezagado, según confirmó a EL HERALDO, una fuente involucrada en la obra.

Aunque el plan contemplaba un ritmo más acelerado, las dificultades administrativas y legales han causado que el proyecto avance a paso de tortuga.

“El proyecto Anillo Periférico-Carretera Salida CA-5 Sur, prácticamente nos tienen que dar el área, hablar con los dueños, indemnizar y pagar. El problema es más por el procedimiento, que es complicado para ser legal”, explicó la fuente.

Detalló que los primeros seis meses debieron dedicarse exclusivamente a indemnizar, pagar y liberar cerca del 70% del total de las propiedades. Sin embargo, debido a presiones para iniciar obras anticipadamente, el proceso quedó desfasado frente al cronograma inicial.

“Es un procedimiento que se va resolviendo; mientras tanto, se va trabajando en secciones donde ya hay liberación”, afirmó. Esto ha obligado a los equipos técnicos a fragmentar el avance y operar únicamente en zonas ya disponibles.