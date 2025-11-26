Solo 30% de la tierra está liberada para el proyecto de libramiento salida al sur del DC

Tegucigalpa, Honduras.- El avance real en la liberación de propiedades para el proyecto Anillo Periférico-Carretera CA-5 Sur continúa rezagado, según confirmó a EL HERALDO, una fuente involucrada en la obra.
Aunque el plan contemplaba un ritmo más acelerado, las dificultades administrativas y legales han causado que el proyecto avance a paso de tortuga.
“El proyecto Anillo Periférico-Carretera Salida CA-5 Sur, prácticamente nos tienen que dar el área, hablar con los dueños, indemnizar y pagar. El problema es más por el procedimiento, que es complicado para ser legal”, explicó la fuente.
Detalló que los primeros seis meses debieron dedicarse exclusivamente a indemnizar, pagar y liberar cerca del 70% del total de las propiedades. Sin embargo, debido a presiones para iniciar obras anticipadamente, el proceso quedó desfasado frente al cronograma inicial.
“Es un procedimiento que se va resolviendo; mientras tanto, se va trabajando en secciones donde ya hay liberación”, afirmó. Esto ha obligado a los equipos técnicos a fragmentar el avance y operar únicamente en zonas ya disponibles.
La fuente también indicó que actualmente son dos consorcios conformados por empresas hondureñas los que ejecutan la obra, distribuidos en dos frentes para intentar compensar los retrasos en la liberación del área.
A pesar de los esfuerzos, la fuente confirmó que solo el 30% del terreno está oficialmente liberado.
“Ocupamos un 40% más para seguir avanzando, y el 100%, obviamente, para lograr lo que estamos esperando, que es concluir el proyecto”, enfatizó.
Del total requerido, explicó que el 70% aún está en proceso de liberación, lo que implica seguir negociando, comprando terrenos, indemnizando y completando los pagos correspondientes antes de poder intervenir físicamente cada tramo.
Por consecuencia, el avance físico sobre el terreno sigue siendo limitado. A casi dos meses del inicio, únicamente se reportan dos kilómetros de brecha abierta, a la espera de que se habiliten más áreas para continuar.
El proyecto, valorado en 57.7 millones de dólares (más de 1,500 millones de lempiras), inició oficialmente el 29 de septiembre con la promesa de descongestionar la salida al sur de Tegucigalpa y mejorar la conectividad en una de las zonas con más tráfico de la capital.
La obra contempla cuatro carriles a lo largo de 8.15 kilómetros, una promesa que se anunció desde 2018 y que finalmente comenzó a ejecutarse bajo la supervisión de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
El titular de la SIT, Octavio Pineda, prometió al momento de comenzar la obra que el proyecto estaría listo en un plazo de 24 meses, es decir, a finales de 2027.
EL HERALDO intentó comunicarse el titular de la SIT, Octavio Pineda, en varias ocasiones para conocer sobre el tema, sin embargo, no se obtuvo respuesta.