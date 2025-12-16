Policía Nacional justifica desalojo de colectivos de Libre frente a Infop por riesgo de explosión de gasolinera

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional se pronunció sobre el enfrentamiento que protagonizaron la noche del lunes -15 de diciembre- frente a las instalaciones del Infop, donde se encuentra el Centro Logístico Electoral (CLE), con los colectivos de Libre que dejó a 15 personas heridas y varios detenidos. A través de un comunicado, la Secretaría informó que la decisión de actuar para reprimir la quema de llantas de los simpatizantes del gobierno fue tras recibir un llamado de alerta por parte de una gasolinera y el temor de una explosión generada por el calor. "Se recibió denuncia verbal por parte del personal de turno de la Gasolinera Texaco, San Ignacio, Boulevard de las Fuerzas Armadas, que la quema de llantas a inmediaciones de este centro de atención estaba poniendo en peligro la vida de las personas que se manifestaban y de los clientes del inmueble ya que el calor generado por estas podían generar una explosión", indicó el documento.

Además, informaron que el cableado eléctrico y de las comunicaciones se estaban viendo afectados por el calor generado por la quema de llantas. Por lo tanto, indicaron que desalojar a los colectivos fue con el objetivo "prioritario de prevenir daños mayores y salvaguardar vidas humanas, se desplazaron de forma inmediata dos unidades vehiculares con contenedores de agua, destinadas exclusivamente a apagar el fuego y contener el incendio, evitando su propagación y reduciendo riesgos para los manifestantes y la infraestrutura pública y privada". La policía aseguró que es un derecho humano a la manifestación pacífica y que la actuación policial debe regirse por el principio de legalidad y conforme al protocolo de escalamiento del uso de la fuerza, por lo que la institución informó que investigará de manera objetiva e imparcial ante los señalamientos de abuso de autoridad y uso indebido de la fuerza. Las autoridades indicaron que de encontrarse responsabilidades en el caso se aplicarán las sanciones conforme al derecho que correspondan. Además, indicaron que se "realizará un análisis técnico y forense de los videos captados por el Sistema Nacional de Emergencias 911, así como aquellos difundidos en redes sociales y medios de comunicación, con el propósito de determinar si existieron agresiones injustificadas contra cualquier manifestante".

De igual forma, aclararon que durante los enfrentamientos se registraron granadas lacrimógenas, sin embargo la policía aclaró que no a "portado granadas en los últimos cuatro años, como parte de una política institucional en materia de seguridad ciudadana, y este tipo de agentes químicos no fue utilizado por personal policial en esta manifestación". La Secretaría de Seguridad indicó que durante el desalojo de la protesta resultaron lesionados 10 funcionarios policiales y cinco ciudadanos.

Destituir funcionarios policiales