Cohep pide más madurez a políticos y al gobierno, que está llamando a movilizaciones, que no lo haga

En ese sentido, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada ( Cohep ), Anabel Gallardo , manifestó que "lo que pedimos como sector privado es un poco más de madurez a los políticos".

Tegucigalpa, Honduras.- A raíz de la incertidumbre y los conflictos que imperan en la sociedad hondureña en materia electoral, el sector privado solicitó a la clase política mayor madurez y evitar movilizaciones que afecten la actividad económica.

Luego de la reunión que sostuvieron representantes del Partido Nacional y Partido Liberal en la sede del Cohep , Gallardo confirmó que solo se les prestó el lugar para que buscaran acuerdos.

"Que vean esa manifestación del pueblo en las urnas y que ahora que les toca a ellos nombrar a sus personas para que participen en este escrutinio especial, que lo hagan con agilidad", agregó.

"Cuando se paralizan las calles, perdemos todos. Pierde desde el pequeño y mediano (empresario), pierde el grande y, al final, se afecta la economía de miles de familias, y creo que todos los hondureños queremos vivir en paz", sostuvo.

Anabel Gallardo hizo un llamado a la clase política y al gobierno tras la convocatoria de Xiomara Castro a manifestaciones por un supuesto golpe de Estado que se estaría gestando contra su gobierno.

"Pedirle a la clase política y al gobierno, que está llamando a esas movilizaciones, a esas marchas, que no lo hagan", solicitó Gallardo.

"Que piensen en el pueblo hondureño, en los que viven del día a día. Se afecta la economía de miles de familias. Todos los hondureños queremos vivir en paz; nos gusta la convivencia".

En horas de la madrugada de este martes (12:50) la presidenta Xiomara Castro llamó "a los movimientos sociales, colectivos, organismos de base, militancia y ciudadanía a concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa".

La mandataria denunció que “se está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno”.