Cohep pide más madurez a políticos y al gobierno, que está llamando a movilizaciones, que no lo haga

Tegucigalpa, Honduras.- A raíz de la incertidumbre y los conflictos que imperan en la sociedad hondureña en materia electoral, el sector privado solicitó a la clase política mayor madurez y evitar movilizaciones que afecten la actividad económica.
En ese sentido, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, manifestó que "lo que pedimos como sector privado es un poco más de madurez a los políticos".
"Que vean esa manifestación del pueblo en las urnas y que ahora que les toca a ellos nombrar a sus personas para que participen en este escrutinio especial, que lo hagan con agilidad", agregó.
Luego de la reunión que sostuvieron representantes del Partido Nacional y Partido Liberal en la sede del Cohep, Gallardo confirmó que solo se les prestó el lugar para que buscaran acuerdos.
"Cuando se paralizan las calles, perdemos todos. Pierde desde el pequeño y mediano (empresario), pierde el grande y, al final, se afecta la economía de miles de familias, y creo que todos los hondureños queremos vivir en paz", sostuvo.
Anabel Gallardo hizo un llamado a la clase política y al gobierno tras la convocatoria de Xiomara Castro a manifestaciones por un supuesto golpe de Estado que se estaría gestando contra su gobierno.
"Pedirle a la clase política y al gobierno, que está llamando a esas movilizaciones, a esas marchas, que no lo hagan", solicitó Gallardo.
"Que piensen en el pueblo hondureño, en los que viven del día a día. Se afecta la economía de miles de familias. Todos los hondureños queremos vivir en paz; nos gusta la convivencia".
En horas de la madrugada de este martes (12:50) la presidenta Xiomara Castro llamó "a los movimientos sociales, colectivos, organismos de base, militancia y ciudadanía a concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa".
La mandataria denunció que “se está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno”.