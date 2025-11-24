Ampliación del puente Germania sigue sin avances tras cinco años de espera

Tegucigalpa, Honduras.- La ampliación del puente Germania continúa sin avances, pese a que la zona sur es una de las salidas más congestionadas de Tegucigalpa y a que desde hace cinco años se anunciaron obras para mejorar la circulación en la zona.

Las promesas de alivio vial se han quedado en el papel. El tráfico persiste a diario en el histórico puente Germania, donde los embotellamientos pueden extenderse por horas.

“Todos los días sufrimos con el tráfico cuando vamos a Choluteca”, informó una de las entrevistadas que viaja por la zona.

Según datos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), por esta vía circulan 40,000 vehículos diarios, aunque su capacidad es apenas para 10,000. Ante esta problemática, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció en 2020 la ampliación del puente, con una inversión estimada de 65 millones de lempiras.

No obstante, finalizando el 2025, la obra vial sigue abandonada, quedando construidas solo las bases del puente histórico.

Los conductores que viajan hacia y desde el sur se quejan del tráfico todos los días por el alto congestionamiento.

El proyecto fue presentado por primera vez en 2020, durante la administración del entonces alcalde Nasry “Tito” Asfura. No obstante, en 2023, la AMDC informó que las maquetas visuales enviadas al Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) no habían sido aprobadas, lo que impedía iniciar la construcción.

Este puente, que forma parte del patrimonio histórico de la ciudad, tiene más de 100 años de antigüedad, por lo que cualquier intervención requiere aprobación técnica y patrimonial especializada.