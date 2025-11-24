Ampliación del puente Germania sigue sin avances tras cinco años de espera

Tegucigalpa, Honduras.- La ampliación del puente Germania continúa sin avances, pese a que la zona sur es una de las salidas más congestionadas de Tegucigalpa y a que desde hace cinco años se anunciaron obras para mejorar la circulación en la zona.
Las promesas de alivio vial se han quedado en el papel. El tráfico persiste a diario en el histórico puente Germania, donde los embotellamientos pueden extenderse por horas.
“Todos los días sufrimos con el tráfico cuando vamos a Choluteca”, informó una de las entrevistadas que viaja por la zona.
Según datos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), por esta vía circulan 40,000 vehículos diarios, aunque su capacidad es apenas para 10,000. Ante esta problemática, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció en 2020 la ampliación del puente, con una inversión estimada de 65 millones de lempiras.
No obstante, finalizando el 2025, la obra vial sigue abandonada, quedando construidas solo las bases del puente histórico.
Los conductores que viajan hacia y desde el sur se quejan del tráfico todos los días por el alto congestionamiento.
El proyecto fue presentado por primera vez en 2020, durante la administración del entonces alcalde Nasry “Tito” Asfura. No obstante, en 2023, la AMDC informó que las maquetas visuales enviadas al Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) no habían sido aprobadas, lo que impedía iniciar la construcción.
Este puente, que forma parte del patrimonio histórico de la ciudad, tiene más de 100 años de antigüedad, por lo que cualquier intervención requiere aprobación técnica y patrimonial especializada.
Unos meses después, la comuna presentó un diseño que cubría los arcos del puente Germania; esto no fue bien recibido por el IHAH, ya que trastocaba o modificaba una estructura considerada patrimonio nacional.
Sin embargo, el titular del IHAH, Rolando Canizales, aclaró en ese momento que los permisos ya estaban dados para la ampliación.
El 13 de agosto de este año, EL HERALDO volvió a consultar sobre por qué no hay avances en la ampliación de este proyecto vial de 65 millones de lempiras.
La Dirección de Control y Seguimiento sostuvo que no se ha iniciado “porque el IHAH solicitó moverlo ocho metros de la posición original. Se buscó la mejor posición y sin problemas de afectaciones”, indicaron autoridades de la Dirección.
Las autoridades mencionaron que el diseño está terminado, “sin embargo, debe valorarse cuándo iniciar, ya que con los cambios de gobierno hay que enviar los contratos al Congreso Nacional”, indicaron las autoridades.
Ante estos argumentos, Canizales respondió que “ellos enviaron el diseño en que se separaba 8 metros el año pasado y se aprobó”.
Agregó que se hizo hasta una aclaración pública sobre el caso “porque precisamente la Alcaldía insiste en que no se ha autorizado, engañando a la opinión pública, creo que buscando justificar problemas en el inicio de las obras”, sostuvo.
A pesar de que se aprobó el permiso, la comuna abandonó el proyecto y el tráfico sigue siendo un dolor de cabeza para las personas que circulan por la zona, además de los gastos de combustible y el tiempo que se tardan para llegar a sus destinos.