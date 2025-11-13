  1. Inicio
Riesgo en Yaguacire: niños cruzan río para ir a la escuela por falta de puente

Cuatro años de promesas incumplidas mantienen en zozobra a las familias de Yaguacire, que siguen cruzando el río San José entre corrientes peligrosas

  • 13 de noviembre de 2025 a las 16:16
Los habitantes de la aldea Yaguacire reclaman nuevamente el puente prometido sobre el río San José, una obra urgente para evitar tragedias en época de invierno.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los habitantes de la aldea Yaguacire volvieron a solicitar la construcción de un puente que permita cruzar con seguridad el río San José, especialmente durante la temporada de lluvias.

“Desde hace cuatro años venimos pidiendo a la Alcaldía Municipal que nos ayuden con este puente tan importante para la seguridad de los niños que estudian y más de 10 mil pobladores que lo necesitan”, manifestó don Dagoberto Matamoros, originario de la aldea.

El vecino añadió que ya realizaron mediciones “en tres ocasiones sin que la obra sea una realidad, y todo mundo aquí nos toca pasar por el río y los niños de las escuelas arriesgan sus vidas”.

De acuerdo con Matamoros, las autoridades municipales les informaron que se habían destinado 16 millones de lempiras para construir un puente sobre el río San José.

“Primero nos prometieron un puente colgante, luego un vado y por último un puente peatonal. Nosotros queremos propuestas concretas porque urge un puente en esta zona”, reiteró Matamoros.

EL HERALDO visitó la zona donde se constató el riesgo que se enfrentan los pobladores ante las corrientes que crecen en época de invierno.

Yaguacire se une para lidiar contra el abandono y construir un puente

Los niños tienen que cruzar el río arriesgándose a caer sobre las piedras obtusas en el verano y enfrentar las embravecidas corrientes en el invierno, ya que no hay otra forma de cruzarlo sino a pie o entre la corriente.

El presidente del patronato de la aldea Yaguacire, Brayan Rodríguez, pidió al alcalde capitalino Jorge Aldana que se agilice el proyecto que también serviría como alivio vial ante el tráfico en la salida al sur de Tegucigalpa.

“Estamos retomando el tema, ya que en este invierno tuvieron que dar la vuelta por la Reynel Fúnez para poder llegar a este caserío y no queremos que suceda esto en el futuro”, detalló el líder comunitario.

Agregó que no solo es un paso para la seguridad de las personas, sino que puede ser una ruta de alivio para reducir el tráfico en la salida al sur, ya que con este puente las personas que van y vienen del sur pueden pasar por Yaguacire, la Reynel Fúnez y salir o entrar por El Tizatillo.

“Llamamos a la conciencia al alcalde Jorge Aldana para que nos ayude con este puente que tanto lo necesitamos en nuestra aldea”, manifestó Rodríguez.

Promesa

El alcalde Aldana, prometió el pasado 10 de octubre, entre otros proyectos, la construcción del paso a desnivel de Yaguacire y mencionó el proyecto como medida que se tiene para aliviar el tráfico en la zona sur de la capital hondureña.

Alcaldía iniciará pavimentación de calle en Yaguacire

“Han sido estudiadas, previamente validadas para que sean unas medidas de solución”, detalló el edil.

Los vecinos de Yaguacire denuncian que deben cruzar el río San José entre piedras y corrientes, mientras esperan un proyecto prometido desde hace ya cuatro años.

Los vecinos de Yaguacire denuncian que deben cruzar el río San José entre piedras y corrientes, mientras esperan un proyecto prometido desde hace ya cuatro años.

 (Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO)

El proyecto fue anunciado durante la presentación de un plan de reducción al tráfico vial que presentó el 10 de octubre, donde se detectaron 41 puntos críticos de tráfico en Tegucigalpa y Comayagüela.

EL HERALDO constató que hasta octubre en el Portal de Transparencia de la Alcaldía Municipal del Distrito Central no se registraba ninguna licitación referente a la construcción de paso a desnivel sobre el río San José, entre la Reynel Fúnez y la aldea Yaguacire, ubicada a unos 14 kilómetros del centro de la ciudad, al suroeste de la capital.

