Riesgo en Yaguacire: niños cruzan río para ir a la escuela por falta de puente

Tegucigalpa, Honduras.- Los habitantes de la aldea Yaguacire volvieron a solicitar la construcción de un puente que permita cruzar con seguridad el río San José, especialmente durante la temporada de lluvias. "Desde hace cuatro años venimos pidiendo a la Alcaldía Municipal que nos ayuden con este puente tan importante para la seguridad de los niños que estudian y más de 10 mil pobladores que lo necesitan", manifestó don Dagoberto Matamoros, originario de la aldea. El vecino añadió que ya realizaron mediciones "en tres ocasiones sin que la obra sea una realidad, y todo mundo aquí nos toca pasar por el río y los niños de las escuelas arriesgan sus vidas". De acuerdo con Matamoros, las autoridades municipales les informaron que se habían destinado 16 millones de lempiras para construir un puente sobre el río San José. "Primero nos prometieron un puente colgante, luego un vado y por último un puente peatonal. Nosotros queremos propuestas concretas porque urge un puente en esta zona", reiteró Matamoros. EL HERALDO visitó la zona donde se constató el riesgo que se enfrentan los pobladores ante las corrientes que crecen en época de invierno.

Los niños tienen que cruzar el río arriesgándose a caer sobre las piedras obtusas en el verano y enfrentar las embravecidas corrientes en el invierno, ya que no hay otra forma de cruzarlo sino a pie o entre la corriente. El presidente del patronato de la aldea Yaguacire, Brayan Rodríguez, pidió al alcalde capitalino Jorge Aldana que se agilice el proyecto que también serviría como alivio vial ante el tráfico en la salida al sur de Tegucigalpa. “Estamos retomando el tema, ya que en este invierno tuvieron que dar la vuelta por la Reynel Fúnez para poder llegar a este caserío y no queremos que suceda esto en el futuro”, detalló el líder comunitario. Agregó que no solo es un paso para la seguridad de las personas, sino que puede ser una ruta de alivio para reducir el tráfico en la salida al sur, ya que con este puente las personas que van y vienen del sur pueden pasar por Yaguacire, la Reynel Fúnez y salir o entrar por El Tizatillo. “Llamamos a la conciencia al alcalde Jorge Aldana para que nos ayude con este puente que tanto lo necesitamos en nuestra aldea”, manifestó Rodríguez.

Promesa

El alcalde Aldana, prometió el pasado 10 de octubre, entre otros proyectos, la construcción del paso a desnivel de Yaguacire y mencionó el proyecto como medida que se tiene para aliviar el tráfico en la zona sur de la capital hondureña.

“Han sido estudiadas, previamente validadas para que sean unas medidas de solución”, detalló el edil.