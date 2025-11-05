Azacualpa exige reparación de calle de tierra y conclusión de pavimentación

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ejecuta obras de mejoramiento vial en aldeas como El Tablón, Yaguacire y El Piligüín, los habitantes de Azacualpa expresaron su inconformidad por el deterioro de la calle principal que conduce a su comunidad. “Esa calle está completamente destruida. Los agricultores sufren y hasta los carros dobles se quedan atascados”, expresó con preocupación Alexis Garay, productor de verduras de la zona. El mal estado de la vía afecta no solo la movilidad, sino también la economía local. Según Garay, “cada día que pasa sin reparación, las pérdidas son mayores porque muchos no logran sacar sus verduras a tiempo y eso genera más costo para que puedan llegar a los mercados”.

Las autoridades locales anunciaron recientemente un plan de mejoramiento de caminos productivos en aldeas del Distrito Central, sin embargo, los pobladores de Azacualpa aseguran que su comunidad aún no ha sido incluida. "Nos alegra que estén reparando en otros lugares, pero nosotros también producimos, también aportamos a la ciudad y somos parte de la capital", insistió Garay.

Desde el desvío de la aldea de El Rincón que comunica con El Aguacate está pesima la calle y los camiontes cargados de productos cuestan que pasen, indicaron los vecinos. Los afectados piden al alcalde Jorge Aldana que priorice la reparación de este tramo, al considerarlo estratégico para el transporte de productos agrícolas que abastecen los mercados de la capital.

Por otra parte, los pobladores de la aldea Azacualpa expresaron su inconformidad porque el alcalde no concluyó el proyecto de pavimentación prometido para la zona. Según afirmaron, de los 11 kilómetros anunciados, apenas se construyó 1. La obra comenzó en el sector de El Tablón y seguía la serpenteante carretera que conecta con Azacualpa, pero los trabajos se detuvieron desde hace seis meses, es decir, en mayo de 2025. El proyecto, valorado en 65 millones de lempiras, había iniciado a finales de noviembre de 2024.