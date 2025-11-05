Colonia Altos del Paraíso sigue sin pavimentación pese a formar parte de proyectos viales del DC

Tegucigalpa, Honduras.- Con calles en mal estado y solicitudes a la alcaldía que no han sido atendidas, los vecinos de la colonia Altos del Paraíso se consideran una víctima más del incumplimiento en los proyectos de infraestructura vial.

Durante años, la promesa de pavimentación en las zonas altas de Comayagüela se mantiene como una espera que cada vez se torna más lejana para las miles de pobladores que exigen por respuestas de las autoridades.

Mientras en los sectores aledaños a Comayagüela y en los alrededores del anillo periférico avanzan las obras de pavimentación, en Altos del Paraíso la población continúa a la espera de las maquinarias que “parecen no llegar nunca”.

“La pavimentación de nuestra calle fue prometida desde gobiernos anteriores, ellos solo empezaron el proyecto y lo dejaron a medio hacer, con esta administración pensamos que sería diferente; hicimos varias solicitudes a la alcaldía para que atiendan la problemática, pero nunca recibimos alguna respuesta”, aseguró Haydeé Gómez, vocera del comité de calle de la colonia Altos del Paraíso.