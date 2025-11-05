Colonia Altos del Paraíso sigue sin pavimentación pese a formar parte de proyectos viales del DC

Tegucigalpa, Honduras.- Con calles en mal estado y solicitudes a la alcaldía que no han sido atendidas, los vecinos de la colonia Altos del Paraíso se consideran una víctima más del incumplimiento en los proyectos de infraestructura vial.
Durante años, la promesa de pavimentación en las zonas altas de Comayagüela se mantiene como una espera que cada vez se torna más lejana para las miles de pobladores que exigen por respuestas de las autoridades.
Mientras en los sectores aledaños a Comayagüela y en los alrededores del anillo periférico avanzan las obras de pavimentación, en Altos del Paraíso la población continúa a la espera de las maquinarias que “parecen no llegar nunca”.
“La pavimentación de nuestra calle fue prometida desde gobiernos anteriores, ellos solo empezaron el proyecto y lo dejaron a medio hacer, con esta administración pensamos que sería diferente; hicimos varias solicitudes a la alcaldía para que atiendan la problemática, pero nunca recibimos alguna respuesta”, aseguró Haydeé Gómez, vocera del comité de calle de la colonia Altos del Paraíso.
Licitaciones
Durante abril del 2023, la alcaldía emprendió el proceso de licitación bajo el expediente LPrNO-022-AMDC-024-2023, que comprendía la construcción, rehabilitación de calles, adoquinados, empedrados, muros, cunetas, gradas, aceras, huellas vehiculares, pavimentos y carreteras urbanas o rurales del sector de Altos del Paraíso.
Durante ese mismo año, se adjudicaron más de 40 proyectos de mejora valorados en 800 millones de lempiras, que pretendían atender la red vial urbana, donde se contempló la reparación de calles, avenidas, bulevares, el anillo periférico, y la conservación de caminos rurales de aldeas.
En el proyecto se tomaron en cuenta más de 21 barrios y colonias capitalinos, donde el sector de Altos del Paraíso formaba parte. Sin embargo, dos años después, la zona todavía solicita y se mantiene a la espera de lo que un día se gestionó como un proyecto de desarrollo y mejora.
“Por parte de las autoridades patronales acudimos a la alcaldía tres veces para entregar nuestras solicitudes de mejora, pero la respuesta siempre fue que no hay dinero, nosotros sabemos que a este punto, el el proyecto no se realizará este año”, aseguró la vocal del comité de calle.