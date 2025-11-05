Varios sectores de Tegucigalpa piden intervención inmediata por grave contaminación sónica

Tegucigalpa, Honduras.- Los vecinos de Residencial Concepción, El Sauce, El Portillo y el personal docente, administrativo y estudiantil de Roble School denunciaron una grave contaminación ambiental generada por el funcionamiento de maquinaria industrial de la empresa Santos y Cía., ubicada en las cercanías de los sectores mencionados.

En un comunicado conjunto, los habitantes expresan su “profunda preocupación y malestar por los graves niveles de contaminación ambiental” provocados por las operaciones de la empresa.

“Nos dirigimos a ustedes para presentar formalmente un reclamo por la grave contaminación ambiental que está afectando a nuestras comunidades, generada por el funcionamiento de maquinaria industrial en las instalaciones de la empresa Santos y Cía.”, cita el documento firmado por los residentes y la comunidad educativa.

El texto señala que entre los principales problemas figuran la contaminación sónica y la contaminación por polvo, ambas originadas por la maquinaria pesada que opera en la zona sin aparente control.

“El funcionamiento constante de trituradoras, compresores y otros equipos pesados emite ruidos ensordecedores y persistentes, perturbando la tranquilidad, el descanso y las actividades diarias de los residentes y estudiantes.”, inidca el comunicado.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La situación, según los denunciantes, se ha vuelto insostenible y afecta directamente la calidad de vida de cientos de familias. “Afecta el derecho de los habitantes a un ambiente sano, tal como lo establece la Constitución de la República y la Ley General del Ambiente.”