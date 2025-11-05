Varios sectores de Tegucigalpa piden intervención inmediata por grave contaminación sónica

Tegucigalpa, Honduras.- Los vecinos de Residencial Concepción, El Sauce, El Portillo y el personal docente, administrativo y estudiantil de Roble School denunciaron una grave contaminación ambiental generada por el funcionamiento de maquinaria industrial de la empresa Santos y Cía., ubicada en las cercanías de los sectores mencionados.
En un comunicado conjunto, los habitantes expresan su “profunda preocupación y malestar por los graves niveles de contaminación ambiental” provocados por las operaciones de la empresa.
“Nos dirigimos a ustedes para presentar formalmente un reclamo por la grave contaminación ambiental que está afectando a nuestras comunidades, generada por el funcionamiento de maquinaria industrial en las instalaciones de la empresa Santos y Cía.”, cita el documento firmado por los residentes y la comunidad educativa.
El texto señala que entre los principales problemas figuran la contaminación sónica y la contaminación por polvo, ambas originadas por la maquinaria pesada que opera en la zona sin aparente control.
“El funcionamiento constante de trituradoras, compresores y otros equipos pesados emite ruidos ensordecedores y persistentes, perturbando la tranquilidad, el descanso y las actividades diarias de los residentes y estudiantes.”, inidca el comunicado.
La situación, según los denunciantes, se ha vuelto insostenible y afecta directamente la calidad de vida de cientos de familias. “Afecta el derecho de los habitantes a un ambiente sano, tal como lo establece la Constitución de la República y la Ley General del Ambiente.”
En el mismo comunicado, los vecinos detallan que las operaciones industriales también han generado una severa contaminación por polvo.
“Las operaciones de trituración de piedra generan nubes de polvo que se dispersan en el ambiente y penetran en los hogares, escuelas y espacios públicos, afectando la salud respiratoria de las personas y la limpieza de los entornos habitacionales.”
Docentes y padres de familia del Roble School afirman que la situación ha llegado a niveles preocupantes. “El ruido y el polvo interrumpen las clases y afectan la concentración de los estudiantes. No podemos enseñar en un ambiente así.”
Una vecina de Residencial Concepción describió con desesperación la situación: “Aquí estamos reunidos todos los vecinos de la residencial Concepción y del Sauce, ya que no soportamos el escándalo de parte de la empresa constructora Santos y Compañía. Es un escándalo por toda la noche y los vecinos se quejan del sonido, no podemos dormir y pedimos que por favor apaguen esas máquinas porque ya no aguantamos.”
Los residentes aseguran que el polvo y el ruido persisten a toda hora, incluso en la madrugada. “Hay días en que no se puede descansar. El polvo se mete a las casas y los niños despiertan tosiendo”,denunció otro de los vecinos preocupados.
En el documento, las comunidades afectadas solicitan a las autoridades municipales la intervención urgente. “Pedimos la intervención de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal para que se realice una inspección en el sitio, se evalúen los niveles de ruido y polvo generados”, exigieron los afectados.
También solicitaron la participación de las autoridades ambientales del gobierno central. “Es necesario que se evalúe el cumplimiento de las normas ambientales y que se garantice el derecho de los vecinos a un entorno saludable.”
En relación al tema, EL HERALDO intentó comunicarse en reiteradas ocaciones con el Departamento Municipal de Justicia para conocer si había tenido denuncias y proceder de acuerdo a ley, sin embargo, no se obtuvo respuesta.
Además, se contactó con el titular de la Unidad de Gestión Ambiental, Edwin Sánchez, quien informó que hasta los momentos “no ha ingresado la denuncia, pero cuando la recibamos vamos delegar una comisión para ir e investigar eso”, afirmó el funcionario.