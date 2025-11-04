Comerciantes capitalinos confían en mejores ventas navideñas este 2025

Tegucigsalpa, Honduras.- Con luces, colores y esperanzas renovadas, los comerciantes capitalinos ya comenzaron a preparar sus puestos para la llegada de la temporada navideña 2025, una de las épocas más esperadas para recuperar las ventas y compensar los meses de bajas ganancias.

Desde los primeros días de noviembre, los locatarios de los mercados de Tegucigalpa y Comayagüela han empezado a exhibir productos alusivos a la Navidad: ropa, luces, árboles, adornos, juguetes y artículos para el hogar. La expectativa es atraer a los compradores que deciden adelantar sus compras antes del incremento de precios.

Doña Magna Reyes, con más de 17 años de experiencia en el comercio de temporada, afirma que esta es una de las inversiones más importantes del año.

“Nosotros comenzamos a preparar todo con anticipación porque, si no organizamos bien la mercancía, la inversión se pierde y no hay forma de recuperar el dinero ni la ganancia esperada. Por eso cada año nos anticipamos para ofrecer variedad y calidad a nuestros clientes”, comentó.

La comerciante reconoce que cada temporada implica riesgos, pero asegura que la fe y el esfuerzo son los motores que mantienen vivo el comercio local.

“Lo importante es mantener la esperanza. Si uno se rinde antes de tiempo, todo el trabajo del año se pierde, por eso confiamos en que esta Navidad será mejor que la anterior y que los compradores lleguen con entusiasmo a nuestro mercado”, expresó, mientras encendía unas luces que anuncian la época más alegre del año.