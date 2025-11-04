Comerciantes capitalinos confían en mejores ventas navideñas este 2025

Tegucigsalpa, Honduras.- Con luces, colores y esperanzas renovadas, los comerciantes capitalinos ya comenzaron a preparar sus puestos para la llegada de la temporada navideña 2025, una de las épocas más esperadas para recuperar las ventas y compensar los meses de bajas ganancias.
Desde los primeros días de noviembre, los locatarios de los mercados de Tegucigalpa y Comayagüela han empezado a exhibir productos alusivos a la Navidad: ropa, luces, árboles, adornos, juguetes y artículos para el hogar. La expectativa es atraer a los compradores que deciden adelantar sus compras antes del incremento de precios.
Doña Magna Reyes, con más de 17 años de experiencia en el comercio de temporada, afirma que esta es una de las inversiones más importantes del año.
“Nosotros comenzamos a preparar todo con anticipación porque, si no organizamos bien la mercancía, la inversión se pierde y no hay forma de recuperar el dinero ni la ganancia esperada. Por eso cada año nos anticipamos para ofrecer variedad y calidad a nuestros clientes”, comentó.
La comerciante reconoce que cada temporada implica riesgos, pero asegura que la fe y el esfuerzo son los motores que mantienen vivo el comercio local.
“Lo importante es mantener la esperanza. Si uno se rinde antes de tiempo, todo el trabajo del año se pierde, por eso confiamos en que esta Navidad será mejor que la anterior y que los compradores lleguen con entusiasmo a nuestro mercado”, expresó, mientras encendía unas luces que anuncian la época más alegre del año.
En cuanto a los precios, doña Magna asegura que se busca mantenerlos competitivos ya que reconoce que la economía está difícil para todos.
“Tenemos luces que van desde 100 hasta 300 lempiras, algunas coronas rebajadas, gorritos sencillos a 30 lempiras y con luces a 50, todo depende del diseño y la calidad; la idea es que cada cliente encuentre algo que se ajuste a su presupuesto sin sacrificar la decoración”, mencionó.
Por su parte, a Juan Zúniga, comerciante del mercado Álvarez en Comayagüela, le preocupa que las complicaciones políticas puedan afectar las ventas.
“El debate electoral y las votaciones generan miedo en los compradores, muchos prefieren no salir al mercado y eso afecta directamente las ventas, sobre todo en los días de mayor incertidumbre”, consideró.
Juan recuerda con orgullo la tradición familiar en la venta de productos, ya que toda la vida ha vendido estos productos en los mercados.
“Mi abuelita fue una de las fundadoras del mercado y desde pequeño aprendí a vender, a organizar los productos y a tratar a los clientes con respeto y paciencia, porque mantener esa relación es fundamental para que regresen año con año”, expresó.
Sobre los precios, asegura que se han mantenido estables a pesar de los cambios económicos. Por ejemplo, un pantalón y camisa cuestan alrededor de 1,000 lempiras; si incluyen zapatos, calcetines y ropa completa, unos 2,000 lempiras. Los tenis se cotizan entre 1,000 y 1,200 lempiras, dependiendo del tipo de calzado.
Los comerciantes coinciden en que la temporada navideña es la oportunidad más esperada del año para reactivar sus ingresos, sobre todo después de un 2024 con ventas bajas.
A medida que se acerca la celebración, los mercados de Tegucigalpa y Comayagüela se llenan de colores, luces y alegría anticipada, mientras los comerciantes como doña Magna Reyes y Juan Zúniga esperan una mejoría en las ventas.