Cementerios listos para recibir a miles de deudos en el Día de Difuntos

Tegucigalpa, Honduras.- Los cinco cementerios municipales de Tegucigalpa y Comayagüela están preparados para recibir a miles de capitalinos que acudirán a coronar a sus seres queridos este 1 y 2 de noviembre, en conmemoración del Día de los Fieles Difuntos en Honduras. Camposantos como el Cementerio General, Sipile, Divino Paraíso, Jardín de los Ángeles y San Juan El Durazno fueron limpiados y acondicionados para recibir a los visitantes. "Esperamos unas 4,000 personas que vengan a coronar los días que son especiales para recordar a sus seres queridos", informó Héctor Zelaya, administrador del Divino Paraíso. El entrevistado informó que habrá seguridad por parte de la Policía Municipal y Policía Militar del Orden Público para que las personas puedan venir con confianza a coronar. "Tengo 27 años de coronar a mi hermana y ahorita le estoy pintando su tumba para que quede bonita", expresó José Mauricio Rodríguez, mientras pintaba con una brocha el mausoleo en el camposanto Divino Paraíso.

Otro de los camposantos importantes de la capital es el Cementerio General, donde miles de capitalinos lo visitan. “Hemos trabajado duro para que el cementerio sea más seguro y las personas puedan venir con confianza a recordar a sus familiares”, afirmó Esdras Izaguirre, administrador del camposanto. El cementerio destacará alfombras denominadas Tapetes de la Muerte para promocionar el necroturismo y aprovechar la riqueza artística y arquitectónica del lugar. Es el segundo año consecutivo que las autoridades del cementerio exhiben esta obra de arte donde miles de ciudadanos contemplan las alfombras. Por su parte, la jefa del Departamento de Cementerios de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Erlinda Guillén, informó que se trabajó bastante en los cementerios para que estén listos a la fecha. “Se estuvieron limpiando los pasillos, cortando la maleza y limpiando todas las áreas donde la gente va caminando”, detalló la entrevistada. Amplió que van a recibir a la gente con alguna bebida como refresco, agua, pan y café. “La gente puede visitar tranquila a sus familiares porque seguridad es lo que más va a haber: habrá apoyo de la Policía Nacional, Militar y Municipal”, detalló la jefa del departamento. EL HERALDO realizó un recorrido por los cementerios, como el Jardín de los Ángeles, donde se encontraron algunas personas coronando a sus seres queridos. “Es un panteón muy seguro, incluso aquí ni las flores se roban y se ve muy adornado porque las personas no dejan de visitar este lugar”, expresó Norma Vásquez, quien coronaba la tumba de su esposo. Por su parte, Sofía Cruz aprovechó la entrevista para pedirle al alcalde capitalino, Jorge Aldana, que construya baños permanentes en el camposanto Jardín de los Ángeles, ya que es necesario para los trabajadores y visitantes. “Le pedimos al alcalde que construya baños que son necesarios en este cementerio, el cementerio está bien cuidado, pero hacen falta baños que tanto se necesitan”, exigió la entrevistada.

Coronas y flores

El Día de los Difuntos es una fecha especial en que los seres queridos visitan con flores y coronas a sus fallecidos. Para aprovechar esta ocasión, las floristerías de la capital y los floricultores surten sus puestos de estas plantas para vender a los clientes que conmemoran con sentimientos y emociones en estas fechas especiales. Las personas pueden encontrar arreglos florales de diferentes tipos y precios en lempiras, coronas con precios de 150, 200 y más, según el estilo de arreglo que guste al cliente. “Aquí tenemos desde 25 lempiras en adelante y si quiere arreglos también le hacemos como gusto”, expresó Flor Zelaya, quien vende estos productos en la entrada principal del Cementerio General.

Estas plantas vienen de distintas partes del país: Santa Lucía, Ocotepeque, incluso de Guatemala.