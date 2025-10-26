Cementerios de Tegucigalpa y Comayagüela se alistan para el Día de los Difuntos

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de la fecha, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) realiza labores de limpieza, pintura y mantenimiento en los cinco camposantos bajo su administración, con el objetivo de mejorar su apariencia y garantizar espacios seguros para los capitalinos.
Los trabajos se desarrollan en los cementerios General, Sipile, El Durazno, Divino Paraíso y Jardín de los Ángeles, donde cuadrillas municipales y microempresas de aseo llevan a cabo jornadas de limpieza.
Desde el 1 de octubre, la comuna reforzó las labores con la participación de 30 microempresas, conformadas por más de 150 trabajadores encargados de cortar maleza, recolectar basura y aplicar pintura en muros y estructuras deterioradas.
“Tenemos casi finalizada la limpieza del Cementerio General; solo falta retirar la maleza que queda”, informó Edras Izaguirre, administrador del camposanto.
Agregó que los trabajos incluyen fumigaciones para prevenir casos de dengue. “El cementerio es totalmente seguro para las personas que lleguen a visitar a sus seres queridos”, aseguró.
Entre las acciones recientes, Izaguirre destacó la instalación de 40 lámparas nuevas en el interior y los alrededores del cementerio, entre el 23 y el 25 de octubre, con el fin de mejorar la iluminación.
También explicó que las tareas de limpieza se ejecutan en coordinación con diferentes gerencias de la AMDC y con el apoyo de privados de libertad de la Penitenciaría Nacional, quienes colaboraron en las labores.
La limpieza en los camposantos continuará de forma progresiva. “Se va a limpiar cementerio por cementerio; ya empezamos con el General, después seguirá el Sipile, Divino Paraíso y los demás”, indicó el funcionario.
Por otra parte, los comerciantes de flores y coronas ya se preparan para la temporada alta, cuando las ventas se incrementan debido a las visitas familiares a los cementerios.
El Cementerio General, declarado Patrimonio Cultural de Honduras en 1995, es considerado una joya arquitectónica por la riqueza de sus mausoleos de estilo ecléctico.
Desde su inauguración en 1884, este camposanto ha recibido los restos de más de un millón de personas, entre ellas expresidentes, escritores, médicos y poetas.
Sin embargo, el lugar ha sufrido años de abandono. “Aquí se cumple aquel dicho de que cuando uno se muere se acaba todo; ni siquiera los familiares se acuerdan de las tumbas”, comentó un visitante habitual.
El Cementerio General alberga las tumbas de figuras históricas como Froylán Turcios, Arturo Martínez Galindo y el expresidente Policarpo Bonilla. Su deterioro se agravó tras el huracán Mitch en 1998.
Pese a ello, las autoridades buscan mejorar las condiciones del recinto. “Hemos hecho todo lo posible por recuperar este cementerio que tiene un enorme valor histórico. Aunque falta mucho, seguiremos trabajando”, afirmó Izaguirre.