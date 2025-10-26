Cementerios de Tegucigalpa y Comayagüela se alistan para el Día de los Difuntos

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de la fecha, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) realiza labores de limpieza, pintura y mantenimiento en los cinco camposantos bajo su administración, con el objetivo de mejorar su apariencia y garantizar espacios seguros para los capitalinos.

Los trabajos se desarrollan en los cementerios General, Sipile, El Durazno, Divino Paraíso y Jardín de los Ángeles, donde cuadrillas municipales y microempresas de aseo llevan a cabo jornadas de limpieza.

Desde el 1 de octubre, la comuna reforzó las labores con la participación de 30 microempresas, conformadas por más de 150 trabajadores encargados de cortar maleza, recolectar basura y aplicar pintura en muros y estructuras deterioradas.

“Tenemos casi finalizada la limpieza del Cementerio General; solo falta retirar la maleza que queda”, informó Edras Izaguirre, administrador del camposanto.

Agregó que los trabajos incluyen fumigaciones para prevenir casos de dengue. “El cementerio es totalmente seguro para las personas que lleguen a visitar a sus seres queridos”, aseguró.

Entre las acciones recientes, Izaguirre destacó la instalación de 40 lámparas nuevas en el interior y los alrededores del cementerio, entre el 23 y el 25 de octubre, con el fin de mejorar la iluminación.