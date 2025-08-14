Ampliación del puente Germania queda en el olvido

Tegucigalpa, Honduras.- El tráfico en la salida al sur de Tegucigalpa continuará siendo un problema para los capitalinos que utilizan diariamente el puente Germania, ya la Alcadía Muncipal del Distrito Central no tiene planes concretos de retomar los trabajos de ampliación. Aunque el estudio y diseño para construir el carril aledaño a este puente fueron licitados en 2020 por la administración anterior, y las autoridades actuales prometieron iniciar su ejecución, la obra continúa abandonada. Ante este olvido, la alcaldía, a través de la Dirección de Control y Seguimiento, explicó que el proyecto no se inició porque el Insituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) solicitó mover la ampliación ocho metros de la posición original. Las autoridades detallaron que existe diseño y presupuesto, pero que debe valorarse cuándo iniciar, ya que con los cambios de gobierno es necesario enviar los contratos al Congreso Nacional.

Esta ampliación está valorada en alrededor de 65 millones de lempiras. Sin embargo, no contemplaba todo el rediseño propuesto por el IHAH, según informó Control y Seguimiento. EL HERALDO consultó si se continuará el proyecto, a lo que las autoridades mencionaron que se está evaluando la inversión debido al nuevo proyecto de la salida al sur.

No es problema del IHAH

Por su parte, el gerente general del IHAH, Rolando de Jesús Canizales, manifestó que el atraso de la ampliación del puente Germania no es problema de los permisos. “No es cierto, el permiso está desde noviembre de 2024”, reaccionó Canizales. “Ellos enviaron el diseño en el que se separaba ocho metros el año pasado y se aprobó. Si no lo hacen es porque no desean ya ese diseño, pero eso no es un asunto del IHAH”, amplió el titular de esta institución. El entrevistado agregó que se hizo una aclaración pública ante la mención del atraso de los permisos por parte del IHAH. “Esta aclaración la publicamos porque precisamente la alcaldía insiste en que no se ha autorizado, engañando a la opinión pública, creo que buscando justificar problemas en el inicio de las obras”, dijo Canizales.

Además, mencionó que la documentación se compartió con los organizadores de la salida al sur. “Para que estuvieran informados que el proyecto ya estaba autorizado, luego de que la alcaldía ajustara los planos a los requerimientos del IHAH”, recordó el titular de Antropología e Historia.

El proyecto, que busca descongestionar una de las principales salidas al sur de la capital, sigue sin fecha concreta de inicio. Aunque existe diseño y presupuesto aprobado, la ejecución depende de la decisión de la municipalidad sobre cuándo iniciar los trabajos.