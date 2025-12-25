Confraternidad Evangélica a Nasry Asfura: “Oramos para que Dios le dé sabiduría”

Tegucigalpa, Honduras.- La Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) felicitó públicamente al nacionalista Nasry Juan Asfura Zablah, tras haber sido declarado como presidente electo para el periodo 2026-2030.
Mediante un comunicado, la Iglesia Evangélica reaccionó “respetuosamente” ante la victoria de Asfura y aseguró que están orando para que Asfura pueda gobernar con sabiduría y discernimiento.
“La Confraternidad Evangélica de Honduras felicita respetuosamente al Sr. Nasry Juan Asfura Zablah, presidente electo para el periodo 2026-2030”, destaca el comunicado.
Continuamente, agregaron que "como iglesia y como creyentes, creemos en un Dios que gobierna por encima de todo, y pedimos que Él conceda sabiduría, justicia y discernimiento al presidente electo de nuestra nación, así como a todo quienes ejercen liderazgo en el país".
La Confraternidad enfatizó en que esperan que “la influencia de su liderazgo” le permita a Asfura gobernar con integridad el país durante los próximos cuatro años.
Al mismo tiempo, indicaron que mantienen la esperanza de que durante su mandato contribuya a “la paz, la justicia y el bienestar de toda la nación”.
“Oramos para que en estos próximos años reine la unidad, el diálogo y decisiones acertadas en favor del bien común y para que Dios le dé sabiduría y discernimiento en esta nueva responsabilidad asignada por el pueblo de Honduras”, concluyó su mensaje.
El pronunciamiento de la iglesia ocurrió horas después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizará la declaratoria oficial de las elecciones generales de Honduras.
Durante el acto, se dio como ganador al candidato del Partido Nacional (PN), Nasry Asfura, con más de 1.4 millones de votos a su favor.