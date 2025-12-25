Confraternidad Evangélica a Nasry Asfura: “Oramos para que Dios le dé sabiduría”

Tegucigalpa, Honduras.- La Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) felicitó públicamente al nacionalista Nasry Juan Asfura Zablah, tras haber sido declarado como presidente electo para el periodo 2026-2030. Mediante un comunicado, la Iglesia Evangélica reaccionó “respetuosamente” ante la victoria de Asfura y aseguró que están orando para que Asfura pueda gobernar con sabiduría y discernimiento. “La Confraternidad Evangélica de Honduras felicita respetuosamente al Sr. Nasry Juan Asfura Zablah, presidente electo para el periodo 2026-2030”, destaca el comunicado.

Continuamente, agregaron que "como iglesia y como creyentes, creemos en un Dios que gobierna por encima de todo, y pedimos que Él conceda sabiduría, justicia y discernimiento al presidente electo de nuestra nación, así como a todo quienes ejercen liderazgo en el país". La Confraternidad enfatizó en que esperan que "la influencia de su liderazgo" le permita a Asfura gobernar con integridad el país durante los próximos cuatro años.

Al mismo tiempo, indicaron que mantienen la esperanza de que durante su mandato contribuya a “la paz, la justicia y el bienestar de toda la nación”.