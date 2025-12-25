Cinco días tiene el CNE para terminar el escrutinio de diputados y alcaldes

Tegucigalpa, Honduras.- La cuenta regresiva para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haga la declaratoria general de las elecciones generales está a punto de terminar, por lo cual se debe acelerar el escrutinio especial en todos los niveles electivos. La fecha fatal que establece la Ley Electoral de Honduras es el próximo martes, 30 de diciembre, eso quiere decir que apenas quedan cinco días para que el CNE resuelva las inconsistencias e impugnaciones pendientes. Los integrantes de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) tuvieron libre desde ayer al mediodía por motivo de las festividades de Navidad. Se tenía previsto que regresaran a partir de la 1:00 de la tarde de hoy, pero a última hora se informó que el turno B retomará sus labores hasta las 7:00 de la noche. El pleno de consejeros del CNE ayer, 24 de diciembre, realizó la declaratoria parcial a nivel presidencial, dándole la victoria al candidato del Partido Nacional, Nasry Juan Asfura Zablah, con el 98.18% de las actas escrutadas. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. De acuerdo al portal de los resultados preliminares del CNE, en el nivel presidencial todavía restan 305 actas con inconsistencias por resolver, mismas que ya no tienen incidencia para cambiar los resultados, según declaró el pleno del ente electoral.

Luis León, analista político reflexionó que aunque Salvador Nasralla lograra los votos del 0.72% que faltan, o esas 305 actas a su favor, ya no lograría ganar la elección según los datos del Consejo Nacional Electoral. El recuento se detuvo cuando "Tito" Asfura tenía 1,481,517 votos a su favor y Salvador Nasralla del Partido Liberal 1,455,169, es decir, una diferencia de 26,348 votos, según el portal del CNE. Mientras que la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, sumaba apenas 706,266 marcas a su favor.

Otros niveles

Para León, se debe terminar el proceso de conteo de votos a nivel de alcaldes y diputados que comúnmente es más complejo y eso requerirá mucha paciencia, sobre todo mucha certeza de los conteos que hagan eh los miembros de las JEVR. EL HERALDO analizó cuántas inconsistencias restan por resolver en los 18 departamentos a nivel de diputados, mismas que suman 7,901 actas, según el reporte del portal del CNE. Los departamentos que más problemas presentan son Francisco Morazán con 1,451, donde la posición 23 se la pelean la candidata Fabiola Lucía Rosa Vigil del Partido Nacional, con el candidato Carlos Eduardo Reina de Libre y les sigue Karen Guandique de la Democracia Cristiana. El segundo departamento con más inconsistencias a nivel de diputados es Cortés, con 1,376 actas, donde la pelea por la posición 20 la tienen Rita María Zúniga Membreño de Libre, con Osman Danilo Chávez Guity de la Democracia Cristiana.

Luis Redondo actual presidente del Congreso Nacional, recibió un rotundo no al quedar en la posición 45 entre los candidatos por el departamento de Cortés. Para León hasta el momento solo se ha evacuado una etapa, pero se debe continuar con el resto y tener cerrado todo el proceso antes del 30 de diciembre, para tener claridad de que la declaratoria está completada, de no ser así, es como que no haya habido declaración.