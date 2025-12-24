“Papi a la orden, que Dios lo ilumine para que gobierne con templanza": 'Chano' Rivera

Tegucigalpa, Honduras.- Mario Enrique Rivera Callejas, conocido como "Chano Rivera", quien participó como candidato presidencial por la Democracia Cristiana (DC) y antes de celebrarse el proceso electoral manifestó su respaldo a Salvador Nasralla, reconoció públicamente el triunfo de Nasry Asfura como presidente electo de Honduras. A través de su cuenta en X, Rivera publicó un video en el que aceptó la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) y llamó a respetar los resultados electorales.

"Como candidato presidencial de la Democracia Cristiana, acepto la resolución del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, reconozco como ganador y presidente electo de los hondureños a Papi a la orden", expresó. En su mensaje, el excandidato destacó la importancia de la madurez democrática tras el proceso electoral." "En democracia hay que ser tanto magnánimo al ganar, pero sobre todo caballerosos al perder. El que no sabe perder no merece gobernar", manifestó.