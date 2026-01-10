Alcaldía destinó 1.1 millones de lempiras al rediseño del paralizado puente Germania en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- A poco días del cierre municipal 2022-2026, la ampliación del puente Germania, al sur de la capital, continúa como una obra sin avances visibles ni una fecha oficial para su reanudación. La ampliación, concebida para reducir los congestionamientos viales en la transitada salida al sur del Distrito Central, sigue siendo una promesa latente, pese a su importancia ante el constante desarrollo urbano y la necesidad de aliviar el tráfico en el sector. Ante la falta de avances en la obra, EL HERALDO tuvo acceso a documentos oficiales que confirman que, durante febrero de 2025, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) firmó un contrato por 1.1 millones de lempiras con la empresa Diseño, Construcción y Medio Ambiente S. de R. L. (DICOMA) para la realización de estudios técnicos que servirían de base para la construcción de un carril aledaño al puente Germania. Aunque en dicho contrato, correspondiente al expediente No. 0183/GLA/AMDC/2025 y código CH-0007, no se especificó una fecha exacta de inicio de labores, sí se aclaró el paso previo: la orden de inicio se emitiría una vez que el consultor cumpliera con los requisitos y presentara la garantía de cumplimiento. Para ello, se le otorgó un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la Unidad Ejecutora.

En términos concretos, el contrato establece que el estudio y el diseño debían completarse en un plazo de 30 días calendario a partir de la orden de inicio. Es decir, la AMDC realizó un contrato por 1.1 millones de lempiras para la elaboración del estudio, diseño, planos e informe final de un carril aledaño al puente Germania, cuya construcción, a la fecha, aún no ha comenzado. Así lo constató este rotativo tras una visita a la concurrida zona, donde el panorama en el histórico puente Germania es de abandono: permanecen las bases de un proyecto que hasta ahora no registra avances y que sigue marcado por promesas incumplidas.

Duración