Alcaldía destinó 1.1 millones de lempiras al rediseño del paralizado puente Germania en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- A poco días del cierre municipal 2022-2026, la ampliación del puente Germania, al sur de la capital, continúa como una obra sin avances visibles ni una fecha oficial para su reanudación.
La ampliación, concebida para reducir los congestionamientos viales en la transitada salida al sur del Distrito Central, sigue siendo una promesa latente, pese a su importancia ante el constante desarrollo urbano y la necesidad de aliviar el tráfico en el sector.
Ante la falta de avances en la obra, EL HERALDO tuvo acceso a documentos oficiales que confirman que, durante febrero de 2025, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) firmó un contrato por 1.1 millones de lempiras con la empresa Diseño, Construcción y Medio Ambiente S. de R. L. (DICOMA) para la realización de estudios técnicos que servirían de base para la construcción de un carril aledaño al puente Germania.
Aunque en dicho contrato, correspondiente al expediente No. 0183/GLA/AMDC/2025 y código CH-0007, no se especificó una fecha exacta de inicio de labores, sí se aclaró el paso previo: la orden de inicio se emitiría una vez que el consultor cumpliera con los requisitos y presentara la garantía de cumplimiento. Para ello, se le otorgó un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la Unidad Ejecutora.
En términos concretos, el contrato establece que el estudio y el diseño debían completarse en un plazo de 30 días calendario a partir de la orden de inicio.
Es decir, la AMDC realizó un contrato por 1.1 millones de lempiras para la elaboración del estudio, diseño, planos e informe final de un carril aledaño al puente Germania, cuya construcción, a la fecha, aún no ha comenzado.
Así lo constató este rotativo tras una visita a la concurrida zona, donde el panorama en el histórico puente Germania es de abandono: permanecen las bases de un proyecto que hasta ahora no registra avances y que sigue marcado por promesas incumplidas.
Duración
Inicialmente, el proyecto de ampliación fue presentado en 2020, durante la administración del entonces alcalde Nasry “Tito” Asfura. Sin embargo, en 2023, la AMDC informó que las maquetas visuales enviadas al Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) no habían sido aprobadas, lo que impidió el inicio de la construcción.
Meses después, la municipalidad presentó una propuesta de diseño que intervenía los arcos del puente Germania, lo que generó el rechazo del IHAH, al considerar que “alteraba una estructura catalogada como patrimonio nacional”.
Este rechazo se debe a que el puente Germania forma parte del patrimonio histórico de la capital y posee más de 100 años de antigüedad; por lo tanto, cualquier intervención requiere aprobación técnica y patrimonial especializada.
En ese contexto, durante 2025 EL HERALDO consultó a las autoridades municipales sobre el estado del proyecto, quienes justificaron que la obra no había iniciado debido a una solicitud del IHAH para desplazar el proyecto ocho metros respecto a su ubicación original.
Según indicaron las autoridades de la alcaldía, se realizó la búsqueda de una nueva ubicación que no generara afectaciones.
Además, las autoridades mencionaron que el rediseño está terminado, “sin embargo, debe valorarse cuándo iniciar, ya que con los cambios de gobierno hay que enviar los contratos al Congreso Nacional ”, indicaron las autoridades.
Pese a los más de 1.1 millones de lempiras invertidos —adicionales a los 65 millones de lempiras presupuestados para el proyecto—, habitantes de la zona sur de la capital aseguran que la AMDC abandonó “completamente” la obra.
Las columnas grises que permanecen en el sitio son los únicos testigos de un proyecto que, desde hace más de cinco años, continúa sin avances visibles.