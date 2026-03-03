Inicia juicio contra mujer acusada de abusar de sus dos hijastros

El proceso judicial en contra de Romero Sorto, de 28 años de edad, quien llegó ayer a los tribunales a las 9:58 am encadenada de manos y pies y enfrenta los delitos de violación continuada calificada y otras agresiones sexuales calificadas continuadas, estaba programado para el 2 y 3 de marzo, por lo que este día las partes procesales continuarán debatiendo el caso.

San Pedro Sula, Honduras.- En la sala cuarta del juzgado sampedrano inició ayer el juicio oral en contra de Katherine Yulibeth Romero Sorto , acusada de abusar sexualmente de sus dos hijastros menores.

La causa que se le sigue a la mujer salió a la luz el 26 de mayo de 2025, cuando la Agencia Técnica de Investigación Criminal ejecutó la orden de captura en un centro comercial de esta ciudad, tras una denuncia interpuesta por los padres de los menores.

Las investigaciones de la Fiscalía señalan que los abusos que habría sufrido el niño, ahora de 14 años, “ocurrieron a lo largo de seis años, durante las visitas de fin de semana a su padre y los periodos en que él y su hermana de 10 años quedaron bajo el cuidado de la acusada”.

El Ministerio Público asegura contar con “pruebas contundentes”, como vaciados telefónicos del móvil del menor, que revelarían mensajes implícitos y testimonios de los menores tomados como pruebas anticipadas, que comprobarían que Romero Sorto habría cometido los hechos.