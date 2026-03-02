¿Por qué Netflix perdió Warner Bros. frente a Paramount? La confesión de su CEO

Los Ángeles, Estados Unidos.- Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, habló por primera vez tras perder la pugna por adquirir Warner Bros. Discovery, en una entrevista con Lucas Shaw para Bloomberg en la que no escatimó críticas. Sobre la competencia con Paramount, Sarandos dijo que fue “inusual, irracional, como se le quiera llamar”. “Será fascinante ver los próximos pasos. Confío en que nuestro futuro no se vea afectado. De hecho, quizá sea una ventaja para nosotros. Pero espero equivocarme por el bien de la industria”, agregó. Respecto a las presiones políticas del presidente Donald Trump, que según algunos analistas influyeron en los accionistas de Warner, Sarandos fue escéptico. “Sale mucho más barato hacer ruido que subir la oferta”, afirmó.

El ejecutivo también explicó por qué Netflix decidió no mejorar su propuesta.

“Teníamos un rango muy ajustado de lo que estábamos dispuestos a pagar e hicimos esa oferta al cerrar el trato”, señaló.

"Estoy contento con cómo entramos y con cómo salimos. Cuando recibimos la notificación el jueves de que había una oferta superior, supimos de inmediato qué íbamos a hacer”, concluyó su intervención.

La jugada de Paramount tras la compra de Warner Bros.

El director ejecutivo de Paramount, David Ellison, anunció este lunes que la empresa unirá HBO Max y Paramount+ en una sola plataforma de streaming tras llegar a un acuerdo para adquirir Warner Bros Discovery (WBD). "Combinaremos las carteras de streaming de ambas compañías en una plataforma más sólida en los próximos años", informó Ellison en una llamada con inversores. Según el ejecutivo, Paramount+ y HBO Max -que forma parte de WBD cuentan con más de 200 millones de suscriptores y llegan a más de 100 países y territorios en todo el mundo, "lo que nos posiciona para competir eficazmente con los principales servicios de streaming del mercado actual".