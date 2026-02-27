Paramount se impone: Netflix se aleja del acuerdo con Warner Bros. Discovery

Los Ángeles, Estados Unidos.- Netflix, Paramount y Warner Bros. Discovery (WBD) han estado envueltos en una intención de compra y venta que ha generado reacciones divididas en el sector del cine y el streaming. Y parece que todo está por llegar a término: Netflix, la principal candidata para la compra parcial de Warner Bros. Discovery, se está alejando de la negociación, con lo que Paramount gana terreno.

Las reacciones han llegado en cadena, divididas, claro. Hay quienes consideran que esto es un golpe bajo, y quienes creen que lo mejor es que Paramount se haga con Warner Bros. Discovery. La oferta de Netflix por la compra de los negocios de streaming y películas es de 27.75 dólares por acción, mientras que Paramount ofrece 31.00 dólares por las acciones totales de WBD, más otros beneficios que suman miles de millones de dólares. WBD abrió una ventana para que el gigante del streaming igualara o mejorara la oferta de su contrincante, pero Netflix descartó presentar una contraoferta al considerar que no es "financieramente atractivo". El acuerdo con Paramount aún debe ser aprobado por los accionistas de Warner y por los reguladores, que examinan posibles riesgos de competencia en el sector. La operación implicaría la incorporación de activos como estudios cinematográficos, servicios de streaming y redes de televisión bajo el control de Paramount.

Los riesgos

Deadline consultó a varias figuras del sector del entretenimiento (cine y streaming), y hay quienes visualizan "recortes brutales" en WBD una vez Paramount tome el control. La salud de la industria, la diversidad creativa y las ramificaciones políticas son otros puntos a tomar en consideración. Según el medio, si Netflix no lo ve viable, ¿cómo Paramount lo hará funcionar?, la vía es recortar presupuesto, una práctica ya conocida de Paramount, "Netflix, en cambio, ha demostrado que hay otra forma mejor. Habrá más sangre que en ´Pulmón de acero´, y más mentiras de la industria cinematográfica hablando de sus grandes amigos y colegas del estudio, mientras que no solo apuñalan por la espalda a los empleados de Warner, sino que los empujan por las escaleras al mismo tiempo", señala un director cuyo nombre el medio no publicó. Deadline señala que sus fuentes dijeron que había que prepararse para 30 películas reeditadas al año y generadas por Oracle AI, "sin que nadie las comercialice". Hay quien considera que la retirada de Netflix es una oportunidad perdida para la industria. "Si bien Netflix pareció durante un tiempo un extraño custodio de WBD , al final es, con diferencia, la empresa de entretenimiento más innovadora y rompedora de la última generación, o incluso de la historia".

El otro lado de la moneda