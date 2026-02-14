Nuevo avance de Bridgerton 4, parte dos, anticipa el desenlace de Benedict y Sophie

Los Ángeles, Estados Unidos.- Netflix lanzó el tráiler oficial de la segunda parte de la cuarta temporada de Bridgerton. Los últimos cuatro episodios resolverán el conflicto amoroso entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek, cuyo desenlace quedó suspendido tras la propuesta que él le hizo al final de la primera entrega. Benedict, el segundo hijo de la familia Bridgerton, le propuso a Sophie convertirse en su amante. Ella, una joven que trabaja como criada y lleva el estigma de ser hija ilegítima de un aristócrata, huyó sin dar respuesta. El nuevo avance muestra que la fantasía romántica de los primeros episodios da paso a una tensión más realista. Sophie desconfía de las promesas aristocráticas porque sabe que el sistema que la rodea históricamente la ha marginado.

Aceptar la propuesta de Benedict significaría exponerse a una estructura social que la condena por su origen. El actor Luke Thompson, quien interpreta al protagonista, adelantó a Tudum que esta segunda parte presenta un Benedict distinto al que los espectadores conocieron en la primera mitad.

Benedict enfrenta su propio dilema. Su madre, Violet Bridgerton, le advierte en el tráiler que elegir a una criada podría significar su exclusión total de la alta sociedad londinense y hasta de su propia familia. En una de las escenas del adelanto, el personaje grita con desesperación que ya tuvo suficiente de las exigencias sociales que lo rodean. La segunda parte amplía el enfoque más allá de la pareja central. Anthony y Kate Bridgerton regresan de la India con su bebé, heredero del vizcondado, para aconsejar al hermano menor. En cambio, Sophie encuentra un aliado en Alfie, un lacayo que la anima a dejar atrás sus miedos y arriesgarse sentimentalmente. El tráiler también anticipa otras decisiones importantes dentro del universo de la serie. Violet se plantea si seguirá siendo únicamente el sostén emocional de su familia o se permitirá buscar un vínculo sentimental propio. La showrunner Jess Brownell explicó a Netflix Tudum que este momento marca la primera vez que Violet pide algo para sí misma después de años dedicados a los demás. Lady Danbury mantiene su deseo de abandonar el Ton para regresar a su hogar ancestral, plan que la reina Charlotte le impidió concretar en la primera parte.

Francesca y John Stirling atraviesan ajustes en su matrimonio, mientras que Penelope Bridgerton asume plenamente su identidad como Lady Whistledown y su nuevo lugar dentro del círculo cercano a la reina.

La serie ha mantenido su popularidad desde que debutó en 2020 y se ha consolidado como una de las producciones de época más vistas en Netflix.