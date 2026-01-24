Quién es Luke Thompson, el protagonista de la nueva temporada de Bridgerton

Para el papel de Benedict se preparó a conciencia. Al ser un personaje amante de la creación artística, tomó clases de pintura. También recibió clases de equitación y de conducción de un carruaje tirado por caballos, como parte de la vida cotidiana de un personaje de época de la aristocracia británica. Pero además entró en la piel de un personaje que ha podido entender mejor por su propia experiencia vital. Benedict es el miembro de la familia bohemio, libre en cuanto a convenciones sociales, artista e introspectivo. Aspectos que conectan con el talante de un profesional que ha optado por hacerse ver en público solo lo imprescindible.