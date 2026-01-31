Anthony y Kate estarán en la cuarta temporada de Bridgerton, confirma la showrunner

La showrunner de Bridgerton, Jess Brownell, confirmó el regreso de Anthony y Kate para la segunda parte de la cuarta temporada.
Los personajes interpretados por Jonathan Bailey y Simone Ashley aparecerán en los episodios que Netflix estrenará el 26 de febrero, según declaró Brownell en una entrevista concedida a Variety.
"Hemos confirmado que Jonathan Bailey y Simone Ashley estarán en la temporada, y si no los vieron en la primera parte, los verán en la segunda", afirmó la responsable creativa de la serie. "Tendrán que esperar para verlo", agregó al referirse a la forma en que estos personajes se integrarán a la trama centrada en Benedict Bridgerton.
La primera mitad de la cuarta temporada, disponible desde el jueves en Netflix, desarrolla la historia de amor entre Benedict, hermano de Anthony, y Sophie Baek en una narrativa inspirada en el cuento de Cenicienta.
Luke Thompson y Yerin Ha dan vida a esta pareja protagonista mientras Anthony y Kate permanecen ausentes debido a su viaje a la India para el nacimiento de su primer hijo.
Durante la ausencia de su hermano mayor, Benedict asume responsabilidades administrativas en el patrimonio familiar. Brownell explicó que esta labor puede realizarse tanto desde la residencia principal como desde Aubrey Hall, la propiedad campestre de Anthony, dado que existen "varias sedes en la finca Bridgerton".
La serie producida por Shondaland adapta las novelas románticas de Julia Quinn ambientadas en la Regencia británica.
Cada entrega televisiva ha seguido el camino sentimental de uno de los ocho hermanos de esta adinerada familia londinense. Después de Daphne en la primera temporada, Anthony en la segunda y Colin junto a Penélope en la tercera, ahora le toca el turno a Benedict.
Netflix ya renovó la producción para una quinta y sexta temporada que pondrán el foco en Eloise y Francesca, interpretadas por Claudia Jessie y Hannah Dodd respectivamente, aunque el orden aún permanece sin revelarse.
"Ya casi terminamos la quinta temporada", adelantó Brownell. "Las últimas tres temporadas se han centrado en los chicos Bridgerton, así que solo puedo decir que las temporadas 5 y 6 se centran en las chicas Bridgerton de la mediana edad".
La showrunner sugirió que la cuarta temporada incluirá pistas sobre el orden en que se contarán las historias restantes. Julia Quinn, autora de las novelas originales, reveló en mayo de 2025 a Us Weekly que conoce la secuencia planeada para las próximas entregas. "Espero que todos los hermanos eventualmente tomen la iniciativa porque los amamos", expresó la escritora de 55 años al referirse a Hyacinth y Gregory, los dos miembros más jóvenes de la familia que aún aguardan su momento protagónico.
La segunda parte de la cuarta temporada de Bridgerton llegará a Netflix el 26 de febrero con el prometido regreso de Anthony y Kate, cuya participación Brownell describió como "fundamental" para el desarrollo de esta nueva entrega.