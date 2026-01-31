Anthony y Kate estarán en la cuarta temporada de Bridgerton, confirma la showrunner

La showrunner sugirió que la cuarta temporada incluirá pistas sobre el orden en que se contarán las historias restantes. Julia Quinn, autora de las novelas originales, reveló en mayo de 2025 a Us Weekly que conoce la secuencia planeada para las próximas entregas. "Espero que todos los hermanos eventualmente tomen la iniciativa porque los amamos", expresó la escritora de 55 años al referirse a Hyacinth y Gregory, los dos miembros más jóvenes de la familia que aún aguardan su momento protagónico.