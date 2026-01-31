  1. Inicio
Anthony y Kate estarán en la cuarta temporada de Bridgerton, confirma la showrunner

La ausencia de los personajes interpretados por Jonathan Bailey y Simone Ashley en los primeros episodios de Bridgerton 4 será compensada en el segundo lote de capítulos

  • Actualizado: 31 de enero de 2026 a las 18:05
Anthony y Kate estarán en la cuarta temporada de Bridgerton, confirma la showrunner
1 de 12

La showrunner de Bridgerton, Jess Brownell, confirmó el regreso de Anthony y Kate para la segunda parte de la cuarta temporada.

 Foto: Cortesía | Netflix
Anthony y Kate estarán en la cuarta temporada de Bridgerton, confirma la showrunner
2 de 12

Los personajes interpretados por Jonathan Bailey y Simone Ashley aparecerán en los episodios que Netflix estrenará el 26 de febrero, según declaró Brownell en una entrevista concedida a Variety.

 Foto: Cortesía | Netflix
Anthony y Kate estarán en la cuarta temporada de Bridgerton, confirma la showrunner
3 de 12

"Hemos confirmado que Jonathan Bailey y Simone Ashley estarán en la temporada, y si no los vieron en la primera parte, los verán en la segunda", afirmó la responsable creativa de la serie. "Tendrán que esperar para verlo", agregó al referirse a la forma en que estos personajes se integrarán a la trama centrada en Benedict Bridgerton.

 Foto: Cortesía | Netflix
Anthony y Kate estarán en la cuarta temporada de Bridgerton, confirma la showrunner
4 de 12

La primera mitad de la cuarta temporada, disponible desde el jueves en Netflix, desarrolla la historia de amor entre Benedict, hermano de Anthony, y Sophie Baek en una narrativa inspirada en el cuento de Cenicienta.

 Foto: Cortesía | Netflix
Anthony y Kate estarán en la cuarta temporada de Bridgerton, confirma la showrunner
5 de 12

Luke Thompson y Yerin Ha dan vida a esta pareja protagonista mientras Anthony y Kate permanecen ausentes debido a su viaje a la India para el nacimiento de su primer hijo.

 Foto: Cortesía | Netflix
Anthony y Kate estarán en la cuarta temporada de Bridgerton, confirma la showrunner
6 de 12

Durante la ausencia de su hermano mayor, Benedict asume responsabilidades administrativas en el patrimonio familiar. Brownell explicó que esta labor puede realizarse tanto desde la residencia principal como desde Aubrey Hall, la propiedad campestre de Anthony, dado que existen "varias sedes en la finca Bridgerton".

 Foto: Cortesía | Netflix
Anthony y Kate estarán en la cuarta temporada de Bridgerton, confirma la showrunner
7 de 12

La serie producida por Shondaland adapta las novelas románticas de Julia Quinn ambientadas en la Regencia británica.

 Foto: Cortesía | Netflix
Anthony y Kate estarán en la cuarta temporada de Bridgerton, confirma la showrunner
8 de 12

Cada entrega televisiva ha seguido el camino sentimental de uno de los ocho hermanos de esta adinerada familia londinense. Después de Daphne en la primera temporada, Anthony en la segunda y Colin junto a Penélope en la tercera, ahora le toca el turno a Benedict.

 Foto: Cortesía | Netflix
Anthony y Kate estarán en la cuarta temporada de Bridgerton, confirma la showrunner
9 de 12

Netflix ya renovó la producción para una quinta y sexta temporada que pondrán el foco en Eloise y Francesca, interpretadas por Claudia Jessie y Hannah Dodd respectivamente, aunque el orden aún permanece sin revelarse.

 Foto: Cortesía | Netflix
Anthony y Kate estarán en la cuarta temporada de Bridgerton, confirma la showrunner
10 de 12

"Ya casi terminamos la quinta temporada", adelantó Brownell. "Las últimas tres temporadas se han centrado en los chicos Bridgerton, así que solo puedo decir que las temporadas 5 y 6 se centran en las chicas Bridgerton de la mediana edad".

 Foto: Cortesía | Netflix
Anthony y Kate estarán en la cuarta temporada de Bridgerton, confirma la showrunner
11 de 12

La showrunner sugirió que la cuarta temporada incluirá pistas sobre el orden en que se contarán las historias restantes. Julia Quinn, autora de las novelas originales, reveló en mayo de 2025 a Us Weekly que conoce la secuencia planeada para las próximas entregas. "Espero que todos los hermanos eventualmente tomen la iniciativa porque los amamos", expresó la escritora de 55 años al referirse a Hyacinth y Gregory, los dos miembros más jóvenes de la familia que aún aguardan su momento protagónico.

 Foto: Cortesía | Netflix
Anthony y Kate estarán en la cuarta temporada de Bridgerton, confirma la showrunner
12 de 12

La segunda parte de la cuarta temporada de Bridgerton llegará a Netflix el 26 de febrero con el prometido regreso de Anthony y Kate, cuya participación Brownell describió como "fundamental" para el desarrollo de esta nueva entrega.

 Foto: Cortesía | Netflix
