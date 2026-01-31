  1. Inicio
¿Se va de México? Maribel Guardia se mudaría de país tras conflicto con Imelda Tuñón

Olivia Collins confirmó que su mejor amiga atraviesa ajustes importantes que incluyen cambio de casa y posible traslado internacional ante situación legal por su nieto

  • Actualizado: 31 de enero de 2026 a las 11:26
Maribel Guardia atraviesa cambios trascendentales en su vida personal. Olivia Collins reveló en entrevista para el programa matutino "Hoy" que la actriz costarricense evalúa abandonar México en las próximas semanas, en medio del proceso legal que sostiene con Imelda Tuñón por la custodia de su nieto José Julián.

"Ella está en ajustes, en cambio de casa, en cambio también de país", declaró Collins sin especificar el destino que contemplaría su amiga.

Las opciones más probables apuntan hacia Estados Unidos, donde podría desarrollar proyectos profesionales junto a su esposo Marco Chacón, o Costa Rica, su tierra natal.

La actriz lamentó las recientes declaraciones de Tuñón, quien afirmó que su abuelo le advirtió sobre relacionarse con Julián Figueroa debido a rumores en torno a Guardia.

"Lo que le está pasando ahora con su nieto es desagradable, es muy desagradable porque esta persona (Tuñón) le está haciendo mucho daño", expresó Collins, aunque destacó la fortaleza emocional de su amiga para enfrentar la situación.

Collins abordó además el tema de los audios donde presuntamente el menor se expresa negativamente sobre su abuela.

"El niño ahorita no puede, digamos, tener opinión propia, pero va a llegar el día que sí", comentó la actriz, quien aseguró haber sido testigo del cuidado que Guardia brindaba al pequeño.

"Eso yo lo vi, lo viví, estuve con ellos y el niño era feliz. Maribel se preocupaba por él más que ella", afirmó Collins en referencia al bienestar del niño durante la convivencia con su abuela.

Por su parte, Guardia fue interceptada por medios de comunicación en el aeropuerto, donde respondió sobre la anécdota narrada por Tuñón en entrevista con Gustavo Adolfo Infante. La actriz optó por la mesura al referirse a los abuelos de su exnuera.

"Lo dijo su abuelito y yo lo que dije es que yo quería mucho a su abuelito, era un señor muy respetable. Quiero mucho a su abuelita, que es una dama y ha sido una figura muy importante, tanto el abuelo como la abuelita para Imelda", declaró para el programa "Hoy".

La protagonista de telenovelas concluyó su intervención con una frase contundente que marcó su postura: "Así que, por respeto al abuelito, no voy a hablar mal del abuelito", sentenció.

Hasta el momento, Guardia no ha confirmado públicamente sus planes de abandonar el país. La disputa legal por la custodia de su nieto continúa su curso, mientras la familia enfrenta un momento de tensión que podría redefinir el futuro de todos los involucrados.

