Creadora de contenido dará apertura al concierto de "Guaynaa" en el Coliseum ¿De quién se trata?

La reconocida artista hondureña será la encargada de abrir el concierto del cantante puertorriqueño Guaynaa, que se llevará a cabo el próximo 25 de abril de 2026 en el Coliseum Nacional de Ingenieros en Tegucigalpa. ¿De quién se trata?
Guaynaa, cuyo nombre real es Jean Carlos Santiago Pérez, se ha destacado en los géneros de reguetón y trap latino. Su éxito internacional llegó con el tema “Rebota” en 2018, consolidándolo como un referente del reguetón moderno.
El artista boricua ha colaborado con figuras reconocidas del género urbano, como Luis Fonsi, Becky G, Yandel, Natti Natasha y Anuel AA, y es conocido por su estilo que combina ritmos pegajosos, letras festivas y un toque de humor, lo que le permite conectar con audiencias de Latinoamérica y Estados Unidos.
A su show en Honduras se suma la participación Alejandra Rubio como artista de apertura. Rubio, quien ha destacado como cantante, creadora de contenido y presentadora mediática, dio a conocer la noticia en redes.
La cantante hondureña lanzó su sencillo “Amantes”, disponible en plataformas de streaming, marcando así su debut formal y recibiendo reconocimiento tanto en Honduras como en el extranjero.
Rubio compartió un mensaje con sus seguidores: "Hola amigos, le saludo a Alejandra Rubio y estoy muy contenta porque les quiero hacer una invitación para este próximo 25 de abril. Por primera vez en Honduras, Guaynaa tendrá un show espectacular...."
Continuó: "Lo mejor de todo es que les tengo preparada una sorpresa espectacular. Yo abriré este concierto y prometo no defraudarlos".
Las entradas están disponibles a través de la plataforma Eticket Honduras y en puntos de venta físicos como Multiplaza (Tegucigalpa y San Pedro Sula) y Metromall.
La noticia de Rubio ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes han enviado mensajes de felicitación en sus publicaciones.
"Muy bien, Ale", "Se lo merece", "Qué buen show con Guaynaa. Buena, Ale", son algunos de los comentarios en redes.