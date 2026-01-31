  1. Inicio
Creadora de contenido dará apertura al concierto de "Guaynaa" en el Coliseum ¿De quién se trata?

El creador de 'Se te nota', 'Rebota' y 'Chicharrón' se prepara para dar un concierto intenso en Tegucigalpa, donde una creadora de contenido hondureña dará su apertura

  • Actualizado: 31 de enero de 2026 a las 11:55
La reconocida artista hondureña será la encargada de abrir el concierto del cantante puertorriqueño Guaynaa, que se llevará a cabo el próximo 25 de abril de 2026 en el Coliseum Nacional de Ingenieros en Tegucigalpa. ¿De quién se trata?

Foto: Redes sociales
Guaynaa, cuyo nombre real es Jean Carlos Santiago Pérez, se ha destacado en los géneros de reguetón y trap latino. Su éxito internacional llegó con el tema “Rebota” en 2018, consolidándolo como un referente del reguetón moderno.

 Foto: @Guaynaa
El artista boricua ha colaborado con figuras reconocidas del género urbano, como Luis Fonsi, Becky G, Yandel, Natti Natasha y Anuel AA, y es conocido por su estilo que combina ritmos pegajosos, letras festivas y un toque de humor, lo que le permite conectar con audiencias de Latinoamérica y Estados Unidos.

 Foto: @Guaynaa
A su show en Honduras se suma la participación Alejandra Rubio como artista de apertura. Rubio, quien ha destacado como cantante, creadora de contenido y presentadora mediática, dio a conocer la noticia en redes.

 Foto: @AlejandraRubio
La cantante hondureña lanzó su sencillo “Amantes”, disponible en plataformas de streaming, marcando así su debut formal y recibiendo reconocimiento tanto en Honduras como en el extranjero.

 Foto: @AlejandraRubio
Rubio compartió un mensaje con sus seguidores: "Hola amigos, le saludo a Alejandra Rubio y estoy muy contenta porque les quiero hacer una invitación para este próximo 25 de abril. Por primera vez en Honduras, Guaynaa tendrá un show espectacular...."

 Foto: @AlejandraRubio
Continuó: "Lo mejor de todo es que les tengo preparada una sorpresa espectacular. Yo abriré este concierto y prometo no defraudarlos".

 Foto: @AlejandraRubio
Las entradas están disponibles a través de la plataforma Eticket Honduras y en puntos de venta físicos como Multiplaza (Tegucigalpa y San Pedro Sula) y Metromall.

 Foto: @AlejandraRubio
La noticia de Rubio ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes han enviado mensajes de felicitación en sus publicaciones.

 Foto: @AlejandraRubio
"Muy bien, Ale", "Se lo merece", "Qué buen show con Guaynaa. Buena, Ale", son algunos de los comentarios en redes.

 Foto: @Guaynaa
