Khloé Kardashian confiesa el trastorno que le impide tener pareja

El miedo de Khloé no aparece sin razón. Su historial amoroso está lleno de episodios dolorosos que se desarrollaron bajo el escrutinio implacable de la prensa y las redes sociales. Durante su relación con Tristan Thompson, padre de sus dos hijos True (siete años) y Tatum (tres años), enfrentó múltiples infidelidades que se hicieron públicas de la manera más humillante posible. Antes de esa experiencia, también atravesó momentos difíciles durante su matrimonio con el exjugador de la NBA Lamar Odom, una unión que se extendió de 2009 a 2013 y terminó en medio de problemas personales y adicciones por parte del deportista.