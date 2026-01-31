Khloé Kardashian confiesa el trastorno que le impide tener pareja

Durante el episodio más reciente de su podcast Khloé In Wonder Land, la empresaria y personalidad televisiva Khloé Kardashian, de 41 años, admitió que enfrenta un problema psicológico que le impide siquiera considerar la posibilidad de volver a salir con alguien.
La conversación ocurrió mientras entrevistaba a su hermana Kim Kardashian, quien participó como invitada en el programa emitido esta semana.
Kim comenzó hablando de su propia vida sentimental. Reconoció que actualmente no tiene citas románticas debido a sus compromisos con los estudios de derecho. "No he tenido tiempo. Y me siento cómoda con eso. Pensé que estaría estudiando y simplemente no tendría espacio para nada más", explicó.
Fue entonces cuando volteó la pregunta hacia su hermana menor. La respuesta de Khloé fue reveladora y terminó destapando una verdad incómoda que había guardado durante años.
"La sola idea de volver a salir con alguien me resulta tan aterradora que he preferido mantenerme completamente alejada", confesó Khloé. Luego dio un nombre a esa sensación que la paraliza.
Reveló que sufre de sarmasofobia crónica, un miedo intenso e irracional a las relaciones sentimentales, al amor y a la intimidad romántica.
Se trata de un trastorno de ansiedad que puede provocar niveles extremos de angustia y llevar a quien lo padece a evitar cualquier tipo de vínculo afectivo.
La confesión se tornó aún más personal cuando Khloé admitió que lleva tres años sin mantener relaciones sexuales desde su separación del jugador de baloncesto Tristan Thompson.
"Me siento segura en esta situación, pero también temo quedarme atrapada en este estado de evitación", expresó con una honestidad poco habitual. "No puedo vivir así para siempre. Tengo miedo de tener tanto miedo. Quizás necesite ir a terapia para eso".
Según la publicación especializada Psychology Today, la sarmasofobia puede desencadenar elevados niveles de ansiedad y empujar a las personas a huir de cualquier posibilidad de romance.
Aunque se trata de una condición compleja, los expertos señalan que puede tratarse exitosamente mediante terapia psicológica, particularmente a través de enfoques como la terapia cognitivo-conductual o la terapia de exposición.
El miedo de Khloé no aparece sin razón. Su historial amoroso está lleno de episodios dolorosos que se desarrollaron bajo el escrutinio implacable de la prensa y las redes sociales. Durante su relación con Tristan Thompson, padre de sus dos hijos True (siete años) y Tatum (tres años), enfrentó múltiples infidelidades que se hicieron públicas de la manera más humillante posible. Antes de esa experiencia, también atravesó momentos difíciles durante su matrimonio con el exjugador de la NBA Lamar Odom, una unión que se extendió de 2009 a 2013 y terminó en medio de problemas personales y adicciones por parte del deportista.