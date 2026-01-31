El desplante de Ángela Aguilar a su prima Majo: no la invitó a su boda con Christian Nodal

La intérprete Majo Aguilar reveló ante la prensa local que no figura en la lista de invitados al enlace religioso de su prima Ángela Aguilar con Christian Nodal, previsto para celebrarse el próximo mayo en Zacatecas.
Cuando los reporteros le preguntaron si asistiría a la ceremonia religiosa que Aguilar y Nodal planean celebrar en Zacatecas, la artista respondió: "No, yo no tengo una invitación".
La declaración, retomada por Ventaneando, llegó acompañada de buenos deseos hacia la pareja.
"Siempre desear lo mejor del corazón a todos, y te digo más, si es familia", agregó Majo, evidenciando que mantiene una relación cordial con sus parientes pese a quedar fuera de la celebración.
La boda religiosa entre Aguilar y Nodal estaría programada para mayo de 2026 en el rancho El Soyate, ubicado en Zacatecas.
La ceremonia se perfila como uno de los acontecimientos más esperados dentro del género regional mexicano y reunirá a figuras destacadas del mundo del espectáculo.
Según han revelado los novios en entrevistas recientes, el evento tendrá una marcada identidad mexicana y contará con la organización directa de la propia Ángela.
Esta ceremonia religiosa representa el tercer momento significativo en la formalización del matrimonio entre ambos artistas.
La pareja contrajo matrimonio civil en Morelos durante 2024, luego de haber celebrado previamente una unión espiritual en Roma en mayo del mismo año.
Ahora, la boda religiosa en tierras zacatecanas cierra el ciclo de compromisos formales que han marcado su relación desde que confirmaron públicamente su romance.
Las declaraciones de Majo Aguilar han generado curiosidad sobre la lista definitiva de invitados y la participación de otros miembros de la dinastía Aguilar en el enlace.
Mientras tanto, la expectativa crece conforme se aproxima la fecha del evento, que promete convertirse en una de las bodas más comentadas del año en el ámbito musical mexicano.