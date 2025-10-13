  1. Inicio
Netflix revela la fecha de Bridgerton 4: El romance de Benedict y Sophie llega en dos partes

¡La espera ha terminado! Netflix ha revelado las fechas de estreno de Bridgerton 4, que se centrará en el romance entre Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha)

  • 13 de octubre de 2025 a las 11:44
Netflix ha confirmado el estreno de la cuarta temporada de Bridgerton, que girará en torno al romance entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek. La plataforma lanzará los nuevos episodios en dos partes: los primeros cuatro llegarán el 29 de enero de 2026, y los restantes el 26 de febrero del mismo año.

El anuncio vino acompañado de un teaser tráiler que ofrece las primeras imágenes de esta nueva etapa de la serie, ambientada en el universo creado por Julia Quinn.

La historia se centra ahora en Benedict, el segundo hijo de la familia Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, y en su encuentro con una misteriosa dama conocida como Lady in Silver, papel que encarna Yerin Ha.

Según la sinopsis oficial de Netflix, la temporada 4 seguirá el viaje personal de Benedict, quien —a diferencia de sus hermanos Anthony y Colin, ya casados— evita comprometerse sentimentalmente. Todo cambia tras conocer a Sophie durante un baile de máscaras organizado por su madre, Violet Bridgerton (Ruth Gemmell).

La trama, inspirada en la novela An Offer From a Gentleman, plantea un nuevo enfoque dentro del universo de Bridgerton: el de la identidad, la clase social y la búsqueda de libertad en la sociedad londinense del siglo XIX.

El elenco principal incluye a Luke Thompson y Yerin Ha, junto a los ya conocidos Jonathan Bailey (Anthony), Nicola Coughlan (Penelope), Golda Rosheuvel (reina Charlotte), Claudia Jessie (Eloise), Luke Newton (Colin), Hannah Dodd (Francesca) y Adjoa Andoh (Lady Danbury).

Entre las nuevas incorporaciones destacan Victor Alli como Lord John Stirling, Masali Baduza como Michaela Stirling, Daniel Francis como Lord Marcus Anderson e Isabella Wei como Posy Li. También regresan Julie Andrews, como la voz de Lady Whistledown, y Simone Ashley, en el papel de Kate Bridgerton.

Con esta entrega, la serie producida por Shondaland alcanza su ecuador narrativo. Netflix ha confirmado que Bridgerton se desarrollará hasta la sexta temporada, adaptando así los ocho libros de Julia Quinn, cada uno dedicado a un miembro distinto de la familia.

Los próximos relatos abordarán las historias de Eloise, Francesca, Gregory y Hyacinth Bridgerton, quienes completan el linaje protagonista.

El estreno de Bridgerton 4 refuerza la estrategia de Netflix de dividir sus lanzamientos más populares en dos partes, una fórmula que la plataforma ya ha aplicado en producciones como The Crown o Stranger Things.

La nueva temporada promete seguir explorando los vínculos entre deseo, identidad y poder social en la alta sociedad londinense, manteniendo la estética y estructura que han convertido a Bridgerton en uno de los mayores éxitos globales del catálogo de Netflix.

